El truco definitivo para limpiar los lentes sin rayarlos en menos de 40 segundos

Desembolsar una suma considerable en gafas justifica su cuidado meticuloso. Evita descuidos como guardarlas sin protección o exponerlas a objetos que puedan rayarlas. Cuidarlas adecuadamente evita gastos adicionales. Con este sencillo truco, se podrá limpiar los lentes sin el temor de rayarlos.

No uses limpiadores de ventanas o espejos en tus lentes. Estos químicos son perjudiciales. Evita vinagre, amoníaco o limón. Estos pueden dañar tus gafas. Abstente de usar toallitas de papel o maquillaje. Pueden rayar las lentes y dejar marcas. No limpies tus gafas con tu ropa tras exhalar sobre ellas. Esto no limpia eficientemente y puede rayarlas. No uses toallas ni pañuelos comunes. Sus fibras pueden causar rasguños.

Para una limpieza efectiva, usa agua y jabón neutro, líquido para lavavajillas o alcohol especial. Las toallitas para gafas o de microfibra son ideales para frotar sin dañar. De esta manera, en menos de 40 segundos, los lentes quedarán impecables y sin una sola raya.

Lava tus gafas con agua tibia, evitando el agua caliente. Aplica una gota de jabón neutro o de lavavajillas en los dedos y frota suavemente las lentes, incluyendo las almohadillas nasales. Enjuaga con agua tibia y seca con un paño de microfibra sin presionar fuerte.

Con este tip de limpieza tus lentes no tendrán ni una sola raya.

Tras visitar la playa, limpia tus gafas para eliminar residuos como arena o salitre. Después de actividades deportivas, es vital limpiarlas para quitar el sudor y la grasa. En el caso de gafas de uso esporádico, una limpieza regular con toallitas especiales es suficiente. Mantén tus gafas en óptimo estado siguiendo estos sencillos pero efectivos consejos.