Así lucen hoy Monroe y Moroccan, los hijos mellizos de Mariah Carey

Algunas celebridades prefieren disuadir a sus hijos de seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento, temiendo las comparaciones y los efectos de la fama. Pero este no es el caso de Mariah Carey, quien decidió desde hace tiempo no oponerse a la naturaleza innata y el talento de sus dos hijos: Monroe y Moroccan.

Mariah Carey compartió infinidad de veces escenario junto a sus hijos mellizos Monroe y Moroccan. Y es que sin dudas los niños, quienes actualmente tienen 12 años, heredaron tanto el talento musical como así también el carisma de su madre.

Mariah Carey junto a sus dos hijos, los gemelos Monroe y Moroccan.

Ambos demuestran aptitudes para el canto, aunque su hijo se inclina más hacia el aspecto técnico, mientras que su hija Monroe comparte la pasión por los escenarios y los reflectores, siguiendo los pasos de su madre y su padre, el rapero y presentador Nick Cannon.

Con la temporada de Halloween en el pasado, Mariah Carey se prepara para la época del año más ajetreada, y esta vez sus retoños jugarán un papel destacado en su nueva gira Merry Christmas One and All Tour. Ya es un clásico de ella.

Pero en esta ocasión la celebridad compartió su entusiasmo por la participación de sus hijos en la gira, revelando la emoción que tienen y lo muy preparados que se encuentran. Si bien no trascendieron detalles de sus actuaciones, los fans podrán descubrirlo a partir del 15 de noviembre, cuando comience la gira.

Lo que Mariah Carey y su exesposo Nick Cannon valoran sobre todo es que sus hijos hayan sido educados con los mismos principios que ellos mismos recibieron, a pesar de crecer rodeados de lujos. La educación, la gratitud y la apreciación por sus privilegios son aspectos fundamentales para la pareja.

Mariah Carey junto a sus dos hijos, los gemelos Monroe y Moroccan.

Por esta misma razón, y entendiendo también que están preparados para lo que viene, la estrella no se opone a que sus hijos den sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento y espera con ansias el camino que elegirán seguir.