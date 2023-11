Ángela Aguilar conquista las calles de Sevilla con un look urbano

Ángela Aguilar emergió en la industria musical con una herencia artística de renombre. Nacida en una familia de renombre en la música regional mexicana, Ángela es hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, tres íconos legendarios del género.

Su incursión en la música comenzó desde temprana edad, mostrando un talento innato y una pasión por el arte que la impulsaron a seguir los pasos de sus ilustres antepasados. A sus cortos 4 años, Ángela Aguilar ya mostraba destreza vocal y dominio en la interpretación de géneros tradicionales mexicanos como rancheras y mariachi.

A través de su voz poderosa y emotiva, Ángela Aguilar ha revitalizado la música regional mexicana para las nuevas generaciones. Su estilo fresco y auténtico ha capturado la atención de un público diverso, traspasando fronteras y consolidándola como una de las figuras jóvenes más relevantes en el panorama musical actual.

Ángela Aguilar homenajeó a Laura Pausini en 24° edición de los Premios Grammy Latino. Foto: Instagram @angela_aguilar_

Ángela Aguilar ha cosechado numerosos reconocimientos y elogios por su talento y dedicación. Ha sido nominada a prestigiosos premios musicales y ha conquistado corazones con su música en cada presentación en vivo. Precisamente, una de sus presentaciones más aclamadas se dio en el marco de los Premios Grammy de 2018, donde interpretó “La llorona”.

Este año, la artista de veinte años volvió a estar presente en la premiación de la Academia para hacerle un tributo musical a la mismísima Laura Pausini. La cita fue el jueves 16 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES en Sevilla, España -lugar donde se celebraron los Latin Grammy por primera vez-.

Mira el video de Ángela Aguilar en la previa de los Latin Grammy

“Pero en ti debes creer cuando el mundo no lo haga ya.” -Cuando canto con mi papá, estoy en casa, aun cuando en esta ocasión me toco estar tan lejos de ella. Que canción tan poderosa, no me pudo llegar en un mejor momento. Felicidades @laurapausini eres una inspiración”, escribió Ángela en su cuenta oficial de Instagram.

Horas antes del evento, la intérprete de “Qué Agonía” paseó por las calles de Sevilla y se grabó mientras respondía algunas preguntas que le hicieron sus seguidores en las redes. “Yo empecé con mariachi y yo creo que voy a terminar con mariachi siempre, creo que es donde más me siento en casa, y la música que más trabajo y me cuesta cantar es a música regional mexicana. Así que, nunca se va a dejar de mí”, confesó Ángela respondiendo a la duda respecto a su género favorito.