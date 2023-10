Con un diseño de alta costura, Halle Bailey se mostró super feliz al recibir un importante premio marcado por el cambio

Halle Bailey en las últimas horas ha dado qué hablar una vez más y es qué todos los años el magazine de estilo de vida y moda destaca a cientos de celebrities qué apuestan por sumar un grano de arena dentro de la sociedad y es por ello qué la actriz de 'La Sirenita', alzó un importante reconocimiento qué compartió en su Instagram oficial dónde cuenta con más de 7.2 millones de seguidores.

Fuente: imagen - Instagram @hallebailey

beboteando con el premio.

A modo de historia, Halle Bailey subió una foto en la qué se la ve alzando una estatuilla en forma de G por la categoría 'mejor mujer del año 2023', esto se debe luego de qué se pusiera al hombro poder entregar becas a cuatro mujeres de piel morena bajo el programa 'Angel Scholarship' y de esta forma ayudarlas en su educación para qué se puedan insertar en el camino de las artes.

Fuente: imagen - instagram @hallebailey

black and white a pura finesa.

"Dios mío chicos qué noche tan hermosa.. Estoy tan agradecida de haber sido honrada con el premio Glamour Woman of the Year Gen Z Game-Changer este es un honor tan especial para mí y se siente tan increíble de ser reconocida por el trabajo que he hecho en todos los años de mi carrera", reza la descripción qué Halle escribió y lo acompañó por un extenso carrousel de fotografías con imponente vestido negro con una terminación de rosas blancas qué hacían un efecto vuelo. El asesoramiento de imagen estuvo bajo la mirada de su estilista personal Nicky Good y puro y exclusivamente para ella hecho por la diseñadora de alta costura, Nicole Felicia, quién tambien ha vestido a Taylor Swift para la gira y los zapatos qué llevó son tacones con fina línea de strass de Jimmy Choo.

"Ser una mujer joven en el centro de atención definitivamente no es para los débiles pero gracias a Dios, mis seres queridos y mentores puedo enfrentar el mundo todos los días con la cabeza en alto. Estoy tan agradecida por todas las almas hermosas que siguen levantándome y guiándome mientras continúo esta bendición de un viaje que es mi vida Dios. Gracias", cerró Bailey agradeciendo por tanto cariño qué recibe todos los días.

En buena companía

Sucede qué al evento no asistió unicamente con su asesora de imagen si no qué también fue acompañada de su pareja, DDG quién todo el tiempo estuvo atento a qué la estrella brillara en la premiación.

El video

El clip qué fue subida a la red social de Tiktok por @whomagazine fue levantado a su vez por Halle. Allí se ve el momento en el qué ambos posaban en la alfombra y un dulce gesto de su novia quién le corre sutilmente el pelo tirandoselo para atrás.