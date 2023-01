Tres famosas que odian la Navidad y por qué

Que sean los primeros días del 2023 significa que es una de las épocas más bonitas del año porque se hacen cierres y se generan nuevos comienzos. Es un momento que, para la gran mayoría de las personas, se remite a disfrutar y vivir con alegría.

Sin embargo, hay una cantidad importante de famosas, tres en especial, que odian la Navidad. A continuación, te contamos de quiénes se trata.

Si bien la Navidad puede ser muy bonita, sin embargo, también puede ser una celebración que no todas las personas quieran transitar. Y aunque hay muchas razones distintas para no disfrutar esta festividad, el tema religioso, por lo general, es el punto más importante y por el cual algunas famosas deciden no conmemorar el 25 de diciembre.

A mucha gente le interesa saber cuáles son las celebridades que disfrutan tanto y se preparan con mucha anticipación para adornar sus hogares, pero también están aquellos que quieren saber quiénes odian la Navidad y por qué.

A continuación, te contamos qué famosas simpatizan más con el "Grinch mood".

Tres famosas que odian la Navidad

Ariana Grande

Una de las famosas que odia la Navidad es Ariana Grande. La cantante y actriz está en esta lista, y aunque muchos no se lo esperaban ya que, por lo general, se muestra muy feliz en público, ella odia esta festividad.

Según lo que confesó ella misma, es porque cuando era niña siempre recibió decepciones de parte de los regalos que nunca le llegaban de Santa Claus.

Jennifer Aniston

La popular actriz también se suma a esta lista. En su caso, tiene una razón muy poderosa y la comentó hace un tiempo: "Cuando era una niña, me obligaban a hacer la danza del vientre en la víspera de Navidad. La familia de mi papá es griega y me vestía como una niña griega en Navidad y tenía que bailar. No siquiera era sobre Navidad, era solo para humillarme". Jennifer Aniston es una de las actrices más populares de Hollywood.

Lady Gaga

Por último, entre las tres famosas que odian la Navidad está Lady Gaga. La cantante es una de las celebridades más importante, tanto en el mundo de la música como de la actuación. Sin embargo, odia esta festividad y no tuvo ningún reparo en decirlo durante un concierto: "Odio las fiestas. Estoy sola y miserable, maldito peluche navideño".