Lady Gaga se ha convertido en una de las personas más codiciadas, ya sea por su faceta como cantante como su capacidad actoral. De esa manera, la estadounidense se ha convertido en un icono pop en todo el mundo, y si bien es cierto que desde sus inicios ya era bellísima por su particular apuesta en sus looks que no dejaban indiferente a nadie, es sorprendente el antes y el después de su imagen.

Vale destacar que Lady Gaga, antes de saltar a la fama y convertirse en quien es hoy, tenía la apariencia de una chica norma: ropa normal, cabello castaño, largo y ondulado, muy tradicional. Sin embargo, tras pasar por una época un poco transgresiva con looks futuristas y hasta extravagantes, la cantante cambió su estilo.

Ya mucho más madura, hace tiempo apuesta por vestidos más elegantes con sofisticados recogidos. Y remontándonos en el tiempo, desde que se dio a conocer mundialmente en 2008 gracias al lanzamiento de su álbum debut The Fame Lady Gaga ha sorprendido a todos.

Si bien en sus inicios lucía outfits y una estética más extravagante y fuera de lo normal, hoy se puede decir que su estilo es más relajado, además de que el cambio ha influido también en su rostro donde no todo ha sido una cuestión de maquillaje, ya que durante estos 10 años también ha experimentado con algunos retoques estéticos.

Presume que manipula su imagen

Lady Gaga siempre se caracterizó por presumir la capacidad que tiene para manipular su imagen: puede lucir desde un estrafalario maquillaje hasta pelucas inimaginables. Durante una exclusiva entrevista, la propia cantante confesó:

"Pasé por una fase en la que estaba fumando marihuana a todas horas cuando estaba realmente obsesionada con las inyecciones faciales... Ahora todo se ha ido. Antes de grabar el vídeo de 'Applause' un fotógrafo amigo me dijo: 'Gaga, te amo, pero si no dejas de inyectarte en la cara cara, voy a matarte".

El sorprendente antes y después de Lady Gaga.

En su última aparición para una alfombra roja en los premios Grammy, sus ojos se han visto mucho más estirados que nunca y su boca sigue tan hinchada como siempre, dando claras señales de su impactante antes y después.

A ti, ¿cómo te gusta más?