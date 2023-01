Sin tapujos, esto es lo que disfruta hacer Karol G en su tiempo libre

Ser una de las artistas urbanas más escuchadas a nivel internacional no es para cualquiera y este título sabe llevarlo a la perfección Karol G. Con tan sólo 31 años, la cantante colombiana supo posicionar cada uno de sus hits en los topes de las listas musicales, por debajo únicamente de Bad Bunny. Por supuesto, estos éxitos se vieron reflejados en decenas de nominaciones y premios de galas importantes, aunque sobre todo en el reconocimiento y cariño de su público.

Es que Karol G es una de esas artistas que, a pesar de haber conseguido todo lo que soñó, sigue con los pies en la tierra y, siempre que es posible, se mantiene en contacto con sus fanáticos. En Instagram, la “bichota” comparte detalles de su día a día, mostrando su versión más sincera y clara, como también fotografías inéditas que encantan a sus 60 millones de seguidores.

KAROL G DISFRUTA SU TIEMPO A SOLAS EN EL MAR. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Además, cada tanto, Carolina Giraldo Navarro, por su nombre real, se apunta a dar entrevistas en diferentes medios, con el fin de conectar aún más con su gente y revelar sus procesos creativos. Fue precisamente en una reciente charla que Karol G tuvo con el comediante puertorriqueño Chente Ydrach que habló de sus pasatiempos, los cuales son cien por ciento influyentes a la hora de componer.

El pasatiempo de Karol G

En la entrevista exclusiva para Amazon Music, la intérprete de 'Provenza' respondió que disfruta estar con mucha gente pero que, su pasatiempo favorito es estar sola y observar. “A mí me gusta todo, la mayoría del tiempo me gusta la gente. Vengo de una familia numerosa; de pequeñita éramos 150 personas en las fiestas, entonces a mí me gusta la gente”, comenzó a decir Karol G.

Más tarde, agregó: “Ahora, si yo llego a Medellín pues no salgo mucho, aunque me gusta salir. Yo a veces estoy sola y no tengo gente pues yo voy y me parqueo en el carro, llevo algo de comer y me lo como dentro del carro viendo pasar gente. Me gusta ver cómo se están vistiendo las niñas, cómo salen de las fiestas, qué está pasando que hacen en la calle, porque siento que son parte de la musa para escribir canciones”. De esta forma, Karol G aseguró que evita “perder la esencia” que aplica en su música.

Finalmente, la bichota respondió a la pregunta “¿Cuál crees que va a ser tu legado?” de la siguiente manera: “Yo fluyo con la vida, yo lo único que quiero es regalarle a la gente un momento especial, cuando escuchen una canción, cuando estén conmigo en un concierto, cuando me vean en persona". Y, Karol G concluyó diciendo: "Si yo puedo, de cierta manera, hacer un más bonito y especial un ratico de la gente. Que me recuerden por eso”.