Sólo con vinagre, este es el remedio casero para combatir las pulgas en perros

El vinagre es efectivo para eliminar las pulgas en perros con infestaciones de leves a moderadas. Cuando la infestación es muy grave, lo más rápido y eficaz es acudir al veterinario para aplicar el producto antiparasitario más adecuado. Y si el problema es que no tenemos acceso a un especialista por el motivo que sea, podemos aplicar el remedio para reducir la cantidad de pulgas, y repetirlo hasta acabar con todas. No obstante, insistimos en que este producto puede no ser garantía de éxito si el animal tiene un número muy elevado de pulgas, por lo que aconsejamos visitar al especialista.

¿El vinagre sirve para las pulgas en los perros?

Sí, el vinagre es un producto muy eficaz para eliminar las pulgas en perros. Esto es así debido al ácido acético que lo compone, puesto que esta sustancia es la responsable de proporcionar el sabor agrio al vinagre, el cual odian profundamente las pulgas junto con su olor. De esta forma, al entrar en contacto directo con el producto, lo más habitual es que huyan del huésped. Pero, ¿qué tipos de vinagre son más eficaces para las pulgas en perros? El vinagre de vino (blanco o tinto) y el vinagre de manzana.

Las pulgas forman parte de la familia de sifonápteros, unos parásitos externos que afectan a la salud de las personas y mascotas. FOTO: SHUTTERSTOCK

Cabe destacar que el vinagre también es un buen repelente de garrapatas en perros, así como un excelente preventivo una vez eliminadas todas las pulgas. Para utilizar este producto como método de prevención, simplemente se debe mezclar con el champú habitual del perro (a partes iguales) y bañar al animal cuando toque.

¿Qué necesito para quitar las pulgas de mi perro con vinagre?

Para eliminar las pulgas de tu perro con vinagre lo primero que debes conseguir es vinagre de vino o vinagre de manzana. Una vez conseguido esto, necesitarás:

Agua templada

Un recipiente para meter al perro (o bañera)

Una toalla

Limón (opcional)

Un cepillo antipiojos

Pasos a seguir para eliminar las pulgas en perros con vinagre

Una vez que lo tengas todo listo, ha llegado el momento de proceder a eliminar las pulgas de tu perro con vinagre. Si no dispones de bañera en casa, puedes hacerte con un barreño o recipiente suficientemente grande como para meter al animal sin que esté incómodo. Por otro lado, puedes utilizar solo vinagre, si la infestación es moderada o grave, o diluirlo en agua a partes iguales si la infestación es más leve. Así mismo, para potenciar su efecto antiparasitario tienes la posibilidad de agregar el zumo de un limón, ya que esta fruta cítrica es otro de los repelentes naturales más efectivos contra las pulgas.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Diluye el vinagre en agua templada con antelación si escoges esta opción

Vierte el vinagre sobre el cuerpo del perro, o la mezcla con agua, procurando que el producto no penetre ni en los ojos ni en la nariz.

Masajea todo su cuerpo para distribuir el vinagre y eliminar las pulgas. Observarás cómo huyen o caen, de manera que recuerda desinfectar todo el hogar cuando hayas terminado con este proceso.

Repite la operación si es necesario.

Pasa el peine antipiojos por todo su cuerpo para garantizar que no queda ninguna pulga, o para retirar las que puedan estar todavía.

Ahora puedes bañar al perro como de costumbre, o retirar los restos de producto con agua templada. En caso de querer bañarlo, recomendamos utilizar un champú antiparasitario para prevenir otra infestación, o hacer uso del truco mencionado en el apartado anterior.

Seca bien al perro con la toalla.

Ten presente que si la infestación de pulgas en tu perro es muy grave, es probable que el vinagre no logre acabar con todas. Por ello, recomendamos este remedio para infestaciones leves, moderadas o primeros auxilios, puesto que puede suceder que acabemos de rescatar a un perro abandonado repleto de pulgas y, debido a la hora, no haya ningún veterinario disponible. Así, el vinagre puede ser un remedio casero de emergencia que reducirá la cantidad de pulgas, pero no las eliminará en su totalidad, por lo que será necesario acudir al veterinario al día siguiente. Por otro lado, si observas que algunas de las pulgas huyen y corren por el hogar, desinfecta cada rincón minuciosamente.

¿Es bueno el vinagre para las pulgas e cachorros?

Sí, el vinagre también es útil para eliminar las pulgas en cachorros siempre que se aplique con mucho cuidado. En canes de tan corta edad, las precauciones todavía deben extremarse más, de manera que se debe tener mucho cuidado al aplicar el producto sobre la cara del animal, ya que bajo ningún concepto debe penetrar en los ojos o la nariz. El fuerte olor del vinagre puede producir estornudos al inhalarlo, y su composición irritación ocular en caso de entrar en contacto directo con los ojos.

Aunque en perros adultos podemos aplicar el vinagre directamente, en cachorros es recomendable diluir el producto en agua. De esta forma, los pasos a seguir para eliminar las pulgas en cachorros con vinagre son:

Diluye una cucharada de vinagre en un vaso de agua (200 ml). Puedes añadir unas gotas de zumo de limón.

Coge un paño limpio, humedécelo con la solución y pásalo por el cuerpo del cachorro, evitando ojos y nariz.

Repite la operación si es necesario y utiliza el peine antipiojos.

Retira el producto con agua templada y sécalo bien.

Si quieres, tras aplicar el vinagre para eliminar las pulgas en cachorros puedes bañar al pequeño con un champú especial para él. Y si no funciona, acude al veterinario, ya que al ser tan pequeño toda precaución es poca.