Nadie puede ver la letra 'A' entre las 'R' en el acertijo visual más difícil de la red

Si tus amigos te desafían a encontrar la solución del siguiente acertijo visual, deberás saber que muy pocos logran hacerlo. Sin embargo, todos los internautas podrán intentarlo siempre y cuando pongan toda su atención y poder visual en el proceso. De esta forma, cualquiera podría llegar a ver de cerca el elemento oculto en el reto visual. ¡A intentarlo!

El entretenimiento va de la mano con el entrenamiento intelectual en este reto visual que cuenta con una colorida lámina y, en ella, un objeto escondido que los usuarios deberán buscar. Verás en la imagen de fondo amarillo una repetición de la letra 'R' en color verde oscuro. Aunque parezca todo igual, en algún lugar se oculta el elemento que da sentido al acertijo.

Si no logran saber cuál es elemento, les damos una pista. Los usuarios tendrán que hallar la letra 'A' en alguna parte del diseño. Puede estar frente a tus ojos, cuestión por la que recomendamos prestar mucha atención a cada detalle. No obstante, el acertijo visual no termina allí, sino que debe ser resuelto en menos de 15 segundos.

ACERTIJO VISUAL. FUENTE: MDZ ONLINE

El misterio acabó, porque aquí revelamos el sitio donde estaba oculto el error del reto visual. Verás señalada en la última imagen que la letra 'R' se encuentra en el cuadrante inferior, muy cerca de la letra 'M' del logo. Los esperamos a todos nuevamente a realizar la próxima aventura.

ACERTIJO VISUAL. FUENTE: MDZ ONLINE

