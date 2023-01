Un lugar para soñar: los actores de la serie que son pareja en la vida real

En Un lugar para soñar (Virgin River) hay una pareja que también lo es en la vida real. Para disgusto de los fanáticos, no es la de Martin Henderson y Alexandra Breckenridge, quienes son grandes amigos. Por lo contrario, se trata de Colin Lawrence y Lucia Walters, quienes están juntos desde hace 25 años y están casados desde 1999.

Un lugar para soñar y los actores que son pareja dentro y fuera de la ficción

Un lugar para soñar (Virgin River, en inglés) es uno de los mayores éxitos de Netflix de los últimos años. El drama romántico basado en las novelas de Robyn Carr cuenta la historia de “una enfermera practicante” que “se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza”.

Sus protagonistas son Martin Henderson y Alexandra Breckenridge, quienes dan vida a los personajes de Jack Sheridan y Melinda Monroe. La química que transmiten ambos en la pantalla llevó a que muchos piensen que son pareja en la vida real, lo cual no es cierto.

En la actualidad, Henderson se encuentra soltero. La actriz de The Walking Dead y This Is Us, por su parte, está casada y tiene 2 hijos con Casey Hooper, guitarrista de la banda de Katy Perry.

Lo curioso es que en la serie sí hay una pareja que también lo es fuera de la ficción, y es la que forman Colin Lawrence y Lucia Walters.

Julia y Preacher: todo sobre la pareja de Un lugar para soñar

En Un lugar para soñar, Lawrence interpreta a Preacher, un personaje que forma parte de la serie desde su comienzo. A su vez, Walters da vida a Julia, quien se suma a la historia a partir de la tercera temporada.

Si bien tienen que vincularse desde sus respectivos personajes, lo cierto es que Colin y Lucia tienen motivos para justificar la química que hay entre ellos en escena. Esto se debe a que están juntos desde hace unos 25 años.

Primero estuvieron un par de años de novios. Fue en 1999 cuando decidieron dar un paso adelante y contrajeron matrimonio. Al día de hoy, no solo continúan juntos, sino que incluso son padres de 2 hijos cuyos nombres se desconocen.

Lo que tampoco se sabe con certeza es qué ocurrirá con sus personajes en la nueva temporada de Un lugar para soñar, cuyo estreno se espera para los próximos meses.