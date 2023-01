Qué pasó con la amistad de Bella Thorne y Tana Mongeau

Bella Thorne y Tana Mongeau protagonizaron uno de los romances más renombrados y polémicos de los últimos tiempos. Tras la separación, parecía que había quedado una bella relación de amistad, pero pronto comenzaron las peleas mediáticas. Hace apenas unos meses se dejaron ver juntas en unas vacaciones en Ibiza.

A mediados de 2017, Bella Thorne y Tana Mongeau iniciaron una relación amorosa que se volvió furor para los usuarios de redes sociales y para los fanáticos de cada una. Sin embargo, apenas 1 año y medio después el vínculo ya se encontraba disuelto y muchos se preguntaron qué es lo que había ocurrido entre ambas.

La influencer y youtuber fue quien se encargó de compartir algunos detalles, y entre otras cosas dijo que la ruptura fue amistosa y se dio en buenos términos.

Hay quienes dicen que a Mongeau no le habría gustado del todo que Mod Sun se sumara a la relación, aunque lo cierto es que son solo rumores. Lo que sí se sabe con certeza es que, al poco tiempo de romper con Tana, Bella Thorne también se separó de Mod.

Fue entonces cuando comenzó lo que nadie se esperaba: la pelea mediática entre Bella Thorne y Tana Mongeau. La misma se dio a través de las redes sociales y contó con varios episodios.

Bella Thorne y Tana Mongeau: de sus peleas al reencuentro

A mediados de 2019, y apenas unos meses después de la ruptura, Tana anunció que se había comprometido con el youtuber Jake Paul. La exchica Disney y actual estrella de la famosa plataforma para adultos subió a sus redes una foto de ella llorando y con el mensaje “cuando tu ex se compromete”.

Otro rumor que explicaría la pelea consiste en que Tana y Jake habrían estado saliendo incluso cuando la primera aún estaba con Bella. El poco tiempo que pasó entre la ruptura con una y el compromiso con otro sería la base de esta hipótesis.

Luego, Thorne y Mongeau protagonizaron nuevos cruces en distintas redes sociales, entre ellas Twitter y TikTok. “Tana y yo ya no estamos en buenos términos. Ella rompió el código de niñas y ya me harté”, escribió la actriz en una oportunidad. Bella Thorne y Tana Mongeau, reunidas tras las peleas.

“¿Qué estás haciendo, Bella? No tengo idea por qué estás enojada. Te he estado escribiendo cada minuto desde que mandaste tu tweet”, le respondió la youtuber. Luego, esta también agregó que no entendía a su exnovia, ya que por privado le hacía saber que estaba preocupada por ella, pero en redes sociales la criticaba sin más.

El tiempo pasó y, cuando parecía que la pelea entre ambas era definitiva, se dejaron ver juntas una vez más disfrutando de unas vacaciones en Ibiza. “No sé qué está sucediendo y simplemente no quiero saberlo”, aclaró Mongeau en una frase que habla mucho de lo que es la relación entre ellas.