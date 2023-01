Gran tip, 4 formas de limpiar a tu mascota sin bañarla

Es más común de lo que se cree el hecho de que las mascotas no soporten del todo el agua al bañarse. Ya sea por no tener la costumbre de jugar con el agua desde pequeños, o por algún trauma desencadenado en su pasado antes de ser adoptado, entre miles de variables más. También puede suceder que nuestra mascota esté muy sucia y no contemos con una bañera, agua y jabón a nuestro alcance para bañarla. En cualquiera de estos casos, conocer las alternativas para limpiar a nuestro amigo peludo nos será de gran ayuda.

Las alternativas para limpiar a tus mascotas

Toallas húmedas para perros

Tener a nuestro alcance una toalla pequeña exclusiva para el uso de nuestra mascota, tal vez nos facilite su limpieza cuando sea necesario. Tan sólo humedeciéndola con agua podremos higienizar al perro de forma que evitemos que su mal olor aumente.

EL CHAMPÚ SECO ES UNA BUENA ALTERNATIVA PARA LIMPIAR A TU MASCOTA. FOTO: SHUTTERSTOCK

Cepillado del pelaje

Aunque no se trate de una solución definitiva, cepillar antes y después de la limpieza a tu perro hará que su higiene perdure aún más.

Champú seco, el limpiador fundamental

Sin dudas, en la lista de las alternativas al baño de los perros encontramos como un elemento fundamental el champú seco. Se puede conseguir en cualquier veterinaria o tienda de mascotas y, para usarlo, es importante primero cepillar su pelaje para deshacer todo nudo existente. “Posteriormente toma una toallita de algodón y humedécela con agua tibia, después aplica el champú de tipo spray sobre el paño y pásalo por todo el cuerpo de tu mascota, sin descuidar ninguna área, tal y como harías con un baño convencional”, señalan desde el sitio de cuidado de mascotas Experto Animal.

Si la suciedad es demasiada puedes repetir el procedimiento antes de realizar un último cepillado de pelo. Este paso es fundamental para retirar los restos del champú seco y procurar que su pelaje quede más suave y limpio que antes.

Desodorante casero

Una última, pero no menos efectiva, opción para limpiar a tu peludito, o al menos intentar eliminar su mal olor, es realizar un desodorante casero con productos accesibles. La mezcla es sumamente fácil de hacer. Sólo tienes que mezclar una parte de vinagre de manzana y dos partes de agua, y colocarla en un pulverizador. Con ella, podrás rociar el pelaje de tu mascota, con cuidado de evitar la zona de los ojos, hocico y orejas.