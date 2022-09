Prepara el Cheesecake más cremoso con frutos rojos ¡fácil y delicioso!

Pocas sensaciones son tan decepcionantes como probar un cheesecake elaborado con grenetina cuando esperas el elixir de la cremosidad del queso, que caracteriza a este pastel clásico. Deja que la felicidad se apodere de ti al saber realizar uno de los postres más reversionados de la historia. Hoy desde MDZ te acercamos un paso a paso para chuparte los dedos (en realidad no, debemos conservar la limpieza durante el proceso, solo es una forma de decir) ¡Vamos a la receta!

Interior del cheesecake más cremoso. Fuente: Mujer Saludable 10.

Ingredientes:

750 gr de queso crema (en barra o en pote)

200 gr de azúcar

200 ml de nata (crema de leche) apta para cocinar.

3 huevos

30 gr de almidón de maíz

Jugo de 1 limón (aproximadamente 45 ml)

30 galletas de vainilla (130 gr)

50 gr de mantequilla (manteca)

Una cucharada sopera de esencia de vainilla

Cuatro cucharadas soperas de azúcar glass (impalpable)

Receta para un molde de 22 cm. Rinde 8 porciones.

Procedimiento:

El primer paso consiste en cubrir con mantequilla el molde, este puede ser: cinta o aro (sin base), desmontable (que se separe la base del aro) o clásico (de metal o silicona). Luego, en vez de cubrir la mantequilla con harina, como se realiza en otras recetas de pasteles, utilizarás azúcar glass sobre cada centímetro del molde.

De optar por un molde clásico de metal o uno desmontable, encima del proceso anterior puedes recortar un círculo de papel encerado (papel manteca) y colocarlo sobre la base. Esto evitará que el cheesecake se pegue durante la cocción.

En caso de emplear un aro, utilizarás como base un cuadrado recortado de papel aluminio. Este método se utiliza para lograr una cocción pareja y que la mezcla no se esparza por todo el horno sin control.

Luego, debes triturar las galletas en un procesador o colocarlas dentro de una bolsa y aplastarlas con un palo a amasar, por ejemplo. Una vez trituradas, derrite la mantequilla aproximadamente 30 segundos en el microondas (depende la potencia del mismo) hasta que se encuentre totalmente derretida.

Mezcla las galletas con la mantequilla hasta formar una textura que, al apretarla, se convierta en una masa uniforme. Con la ayuda de una cuchara, coloca la preparación en la base del molde, haciendo presión para que quede pareja. Hazlo a un lado y comienza a elaborar lo más divertido: la mezcla.

En un bol añade el queso crema, el azúcar, la nata, el almidón de maíz, los huevos y mezcla con un batidor de forma enérgica para disolver cualquier grumo que aparezca debido al almidón.

¡MDZ Tip! Esta receta no requiere grenetina para lograr mejor consistencia porque para eso utiliza almidón de maíz.

Ahora resta volcar la preparación en el molde, que tiene como base las galletas y la mantequilla, y llevar a un horno a 170° por aproximadamente 70 minutos o hasta que, al apoyar la yema del dedo, la superficie no ceda. Es decir, que se mantenga firme. Porción de cheesecake con frutos rojos. Fuente: Very Best Baking.

¡Otro MDZ Tip! Es importante que una vez que verifiques si el cheesecake se encuentra cocido correctamente, dejes que se enfríe en el mismo horno, ya que puede ocurrir que, si lo llevas a un refrigerador o lo expones a temperatura ambiente de forma repentina, se forme una grieta. Es importante que sepas que las grietas en la repostería no son enemigas y pueden solucionarse con la decoración.

Cuando notas que el cheesecake no está caliente, debes llevarlo al refrigerador por 2 horas. Pasado ese tiempo, puedes desmoldarlo. ¿Cómo hacerlo? Simplemente con la ayuda de un cuchillo (preferentemente de punta redondeada, aunque este no es requisito excluyente) arrastrándolo en forma circular sobre los bordes del pastel. Coloca un plato en la superficie del molde, voltéalo y coloca otro plato o bandeja encima. Vuelves a voltearlo ¡y listo!

Ahora solo resta decorarlo. Aquí te compartimos el paso a paso para lograr una mermelada de fresas fácil y deliciosa, que podrás acompañar de más frutos rojos cortados o enteros como decoración. Si no quieres preparar la mermelada, puedes optar por solo añadir frutos rojos y espolvorearlos con azúcar glass. Fuente: Vinómanos.

De esta forma, ya puedes disfrutar del espectáculo único de la cremosidad. Para darte un gusto o agasajar y deleitar a tus seres queridos. Recuerda nuestro lema: “Convierte nuestras ideas en tu creación”, puedes adaptar la receta de acuerdo a tus preferencias. Eso es lo que nos apasiona de la cocina. ¿Nos compartes cómo te salió este cheesecake con frutos rojos?

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.