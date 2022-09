El motivo por el que Galilea Montijo rechazó el papel protagonista en Mi corazón es tuyo

La actriz y conductora Galilea Montijo confesó que Juan Osorio fue quien le ofreció protagonizar una de sus telenovelas más famosas y exitosas del momento: “Mi corazón es tuyo”. Sin embargo, eran sus comienzos y ya tenía muy claro qué era lo que prefería antes de tomar el papel.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo confesó el motivo real de por qué rechazó el papel de protagonista en Mi corazón es tuyo en 2014, que el productor Juan Osorio le había propuesto.

Al parecer, según sus palabras, la habían tentado. Sin embargo, prefirió rechazar la propuesta porque "¿quién le cuidaba el puesto", dijo entre risas, asegurando que no quería seguir ese camino. El motivo, es que su sueño era seguir con la conducción.

Quien sí aceptó protagonizar la historia de Mi corazón es tuyo, producida por Juan Osorio, fue la actriz Silvia Navarro. Ana, su personaje, terminó conquistando al público y rápidamente obtuvo muy buenos niveles de audiencia.

Por su parte, Galilea nunca se arrepintió, pero tampoco se imaginó el resultado que luego obtuvo la telenovela. Sin dudas, su decisión fue en beneficio a Silvia, quien aprovechó esa negativa de la presentadora de TV y se convirtió en una estrella junto a la pareja con Jorge Salinas.

Desde el 2010, Galilea Montijo no ha participado en ninguna otra telenovela y, al parecer, se la ve muy feliz como conductora del programa “Hoy”, recordando que sus inicios fueron probando suerte en 1999 y hoy en día se ha convertido en una de las favoritas del público.

Galilea Montijo: hoy está pasando por un mal momento

Es la actual conductora de “Hoy”. Sin embargo, sobre todo lo que ha vivido últimamente, la propia Galilea Montijo ha contado que está viviendo un momento difícil en medio de su mala racha.

Aunque cumplió su sueño de convertirse en conductora, explicó que se siente agotada de ser tan exigente con ella misma. Incluso, explicó lo mucho que le está costando “apapacharse” y rompió en llanto.

“Siempre le he dicho a esa mi Galileita: ‘No pasa nada; aunque pase, no pasa nada, todo está bien, estoy respirando. Tengo gente que amo, tengo gente que me ama’, y sí la he pasado muy mal últimamente”.

No obstante, ante su confesión, pidió entre lágrimas que se detuvieran los ataques en su contra. A lo largo de la reciente entrevista, también señaló que sus familiares estaban siendo atacados sin razón.

