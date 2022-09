Las tres fotos de Sol Pérez en el jardín que acapararon todas las miradas

Sol Pérez es una de las figuras jóvenes argentinas que más da de qué hablar. Si no es por sus ocurrencias delante de las cámaras, es por los fabulosos looks que luce o sus duras rutinas de entrenamiento que comparte en Instagram. Recientemente visitó a Andy Kusnetzoff en Telefe y sorprendió con sus dichos.

Frente a las cámaras del canal de las tres bochas, y próxima a casarse, se refirió al poliamor. "No es para mí. Igual uno va cambiando, la vida... Capaz hoy te digo que no y mañana te digo que si pero no siento que sea para mi estilo de vida, para mi forma de pensar", señaló.

"Me cuesta. Soy bastante cerrada en cuanto a eso. Porque en el poliamor está todo bien si vos hablás con otros y yo lo sé", admitió la futura mujer de Guido Mazzoni.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

El conductor del programa quiso saber si se animaría a una pareja abierta y Pérez manifestó: "Hoy no, capaz que a futuro. Si Guido me lo propone, lo pensaría claramente. Vería también qué es lo que le pasa a él con eso. Una pareja es de a dos, es un contrato".

Ahora, en una de sus últimas publicaciones en la red. La conductora de Canal 26 llamó la atención de todos con tres fotos. Sol Pérez posó en el jardín con un precioso short de jean y una camisa corta estampada. Las imágenes acapararon todas las miradas de los internautas.

