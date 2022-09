Poco más de una década atrás, Mónica Ayos armó las valijas y emigró a México. Allá la esperaba su marido, Diego Olivera quien, desde hacía años, triunfaba en el país azteca. "México me ha tratado bien desde el minuto cero. Pero eso no quiere decir que no extrañe mi país. Cuento con el honor de ser profeta en mi tierra, eso me relaja a la hora de abrir el abanico y proyectar en otros lares para seguir creciendo", reveló en ese entonces.

Y, recién instalada, les contó a sus admiradores qué es lo que más extrañaba de su tierra natal. "Todo. Aunque a México lo siento muy familiar y soy muy feliz en esta etapa de mi vida y mi carrera. Pero lógicamente amo mi país, y amo todo el camino recorrido allí", expresó en Twitter.

Continuó: "Sus calles, los asaditos, mi gente, mi familia, mi abuela Juana, mi mamá. Ir a la esquina del viejo almacén a llevarle una flor a mi viejo (que descansa allí junto a una placa homenaje). Cada canal que pisé, cada compañero con el que laburé… Pero confieso: lo que más me cuesta no ver cada mañana es mi jardín, aquellos árboles que yo misma planté, las semillas sembradas y el gajito que asoma. Cuidé mucho de ellas, las vi crecer, las cuidé de las heladas. Ahora hay alguien a cargo... ¡pero no soy yo! jaja".

La llamativa producción de fotos de Mónica Ayos que captó todas las miradas

Hoy, en su cuenta de Instagram se la ve muy feliz y diariamente comparte contenido que deslumbra a sus admiradores. Ahora, en su última publicación captó todas las miradas con una llamativa producción de fotos.

"Acá... con este otoño que siempre se disfraza de verano", redactó junto a las fotografías que se cosecharon cientos de elogios. "Cada día más diosa", "Hermosa" y "Tan linda", son algunos de los tantos halagos que se alcanzan a leer.

Noticias Relacionadas Mónica Ayos compartió una foto desde Miami y la llenaron de mensajes