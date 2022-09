Las actrices que rechazaron el papel protagónico de Pretty Woman antes de Julia Roberts

Es difícil, por no decir imposible, pensar en la película Pretty Woman y que no se te venga automáticamente el nombre de Julia Roberts a la cabeza. Sin dudas, la actriz se encargó de hacer un personaje querible y único, logrando matices que hoy identifican al papel de Vivian.

Pero antes de que la famosa artista obtuviera el papel, hubieron otras actrices que estuvieron a punto de quedarse con él, aunque finalmente por cuestiones profesionales o de agenda todas rechazaron esta gran oportunidad sin imaginarse el fenómeno en el que se convertiría.

¿Qué actrices rechazaron protagonizar Pretty Woman?

El estudio tenía en vista a Molly Ringwald, quien había protagonizado algunos grandes éxitos del momento, pero que finalmente no se quedó con el papel. La actriz ha confesado que no recuerda específicamente haber rechazado la oferta, pero sí admitió que no le había encantado el guion que le habían presentado.

“Creo que vi un borrador inicial y se llamaba $3,000”, dijo. “No recuerdo específicamente haberlo rechazado. El guion estuvo bien, pero debo decir que Julia Roberts es la que hace esa película. Era su parte. Todos los actores esperan un papel que les permita brillar así”.

También apareció el nombre de Meg Ryan, quien no aceptó la propuesta, y fue ahí cuando surgió la posibilidad de elegir a Winona Ryder o Drew Barrymore, aunque finalmente el director no estaba de acuerdo ya que eran demasiado chicas para asumir ese rol.

Otras estrellas de Hollywood que fueron consideradas para el pape fueron Daryl Hannah, Jodie Foster, Jennifer Connelly, Diane Lane, Karen Allen, Jennifer Connelly y Michelle Pfeiffer.

También se pensó en Kim Basinger, Melanie Griffith, Sharon Stone, Heather Locklear, Sandra Bullock, Kristin Davis y Sarah Jessica Parker.

Julia Roberts y Richard Gere en Pretty Woman.

La razón de por qué muchas actrices rechazaron el papel se debe a que no se animaban a interpretar a una prostituta y sentían que era una apuesta muy grande que podría llegar a perjudicar su carrera.

Finalmente, Julia Roberts asumió el papel y logró una interpretación sublime, convirtiendo a la película en un gran clásico del cine.

¿Te imaginas a la película Pretty Woman protagonizada por otra actriz que no sea Julia Roberts?