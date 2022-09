El asombroso cambio de la niña de The Witcher

Esta joven actriz, según se ha visto en sus publicaciones en las redes sociales, ha experimentado un rotundo cambio físico y todo fue debido a su crecimiento. Se trata de la impresionante metamorfosis de Freya Allan en el personaje de Ciri entre la temporada 1 y la temporada 2 de The Witcher.

La segunda temporada de The Witcher se estrenó contando con la participación de sus figuras más importantes como Lauren Schmidt Hissrich, hasta Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan, entre otros.

Los esperados nuevos episodios de la saga literaria de Andrzej Sapkowski llegaron a Netflix concretamente el 17 de diciembre de 2021. Y, entre muchos datos reveladores, sorprendió el gran cambio físico de la famosa niña, incluso se llegó a pensar que no era la misma y que la habían cambiado.

El esperado tráiler de la segunda temporada The Witcher, sin dudas, generó un gran revuelo con el poder de Ciri, la famosa niña. Y es que precisamente la pequeña ha sido una de las partes de esta serie que más ha impactado a los fans.

Al parecer, desde Screen Rant, han llegado a dudar si la serie liderada por Lauren Schmidt Hissrich había incorporado a una nueva actriz para encarnar a dicho personaje. La realidad es que no hubiera sido la primera vez que esto ocurre, pero en esta ocasión no fue así.

Sencillamente, Freya Allan, la actriz que encarnó a la niña, ha tenido un cambio asombroso y es porque ha crecido considerablemente.

La princesa Cirilla: el gran cambio de la niña de The Witcher

El asombroso cambio físico que ha experimentado Freya Allan entre la primera y segunda temporada de The Witcher es muy notable. La Princesa Cirilla, o Ciri como todos la recuerdan, se la vio en el avance con un aspecto muy diferente.

Vale recordar que la primera temporada de la ficción de Netflix comenzó a rodarse cuando la joven actriz recién acababa de cumplir 17 años y los retrasos de la producción de la segunda consiguieron que la intérprete casi hubiera cumplido los 20 cuando terminó de grabarla, y eso se notó.

La transición entre una adolescente y una joven madura se ha hecho notar. Aunque fue uno de los estrenos más esperados por haber cautivado a un gran público, para The Witcher no ha sido tarea fácil volver por diversas causas. En primer lugar, como le ha sucedido a muchas producciones, por la paralización de la industria a consecuencia de la crisis de la pandemia por covid-19. El asombroso cambio de Ciri, la niña de The Witcher

Asimismo, también fue por un accidente que tuvo Henry Cavill y el cual retrasó aún más el rodaje. Todavía hay muchas críticas respecto a si la serie justificó bien el cambio de Ciri ya que la segunda temporada de The Witcher no experimentó un salto temporal demasiado notable respecto al final de la primera.

¿Qué te ha parecido a ti el cambio de Freya Allan en The Witcher?