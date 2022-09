El día que Ryan Gosling compartió una divertida anécdota de su hija

Hace tiempo atrás, Ryan Gosling fue Host en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". En el programa el reconocido actor de Hollywood reveló una anécdota muy graciosa que vivió con una de sus hijas pequeñas. El artista está en pareja con Eva Mendes desde el año 2011 y juntos tienen a Esmeralda de 8 años y Amada de 6.

Ryan Gosling. Imagen de archivo

Durante el programa de entrevistas el actor contó uno de los momento más insólitos y divertidos que tuvo como protagonista a la menor de sus hijas. Resulta que toda la familia había viajado a Paris, debido a que Ryan estaba filmando una película allí. Por esta razón, cuando tenían tiempo libre,iban de paseo y visitaban lugares turísticos de la ciudad.

Ryan Gosling y Eva Mendes. Imagen de archivo.

A Ryan y Eva les pareció una brillante idea, que sus hijas pudieran apreciar algunas de las obras artísticas más conocidas. En este contexto, acudieron al Museo de Louvre, la galería más visitada en todo el mundo, que posee obras maestras del Renacimiento, como por ejemplo La Gioconda de Leonardo Da Vinci. Por eso, millones de personas acuden a observar y a disfrutar la historia que guardan las piezas.

Sin embargo, a la pequeña Amada, no le gustó para nada la visita al museo. Gosling contó en la entrevista: "Fuimos al Louvre y vimos "La Venus de Milo" y "La Victoria Alada". Estábamos delante de la Mona Lisa y ella se gira y dice: "Este museo...", el actor continuó la anécdota, imitando el gesto que hizo su hija, cuando bajó el pulgar en señal de disgusto. Asimismo, Ryan contó que la niña utiliza mucho este "verdadero movimiento de poder". Por esta razón, mientras el actor recreaba la situación Jimmy Fallon y todo el público estallaron de la risa. La estrella de Hollywood procedió con la historia y contó que cuando le preguntó por qué no le gustó el museo ella respondió que no era bueno.

Por otro lado, Gosling agregó que el descaro de su hija a veces se elevaba aún más, porque en algunas ocasiones el gesto se ve agravado. En estos casos, Amanda se da vuelta con una expresión imperiosa y los dos pulgares hacia abajo en la zona de la espalda. "El movimiento de los pulgares hacia abajo es como una sombra del nivel del Imperio Romano", expresó el actor para concluir la anécdota.