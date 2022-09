Mirá el polémico videoclip que lanzó Madonna junto con Tokischa

En 2005 Madonna estrenó "Hung Up", una de las canciones más iconicas en toda su carrera. Rápidamente, alcanzó popularidad a lo largo de todo el planeta, convirtiéndose en un éxito comercial y escalando la cima de las listas de 41 países diferentes. Por esta razón, ganó un puesto en el Libro Guinness de los Récords mundiales. Ahora, 26 años después la cantante estadounidense lanzó un remix de la canción junto con Tokischa, la rapera dominicana.

Las artistas estrenaron el videoclip del hit en la fiesta de presentación de "Finally Enough Love", un álbum remix que Madonna presentó este año, en donde publicó 50 de sus canciones reeditadas con algunos tintes nuevos. Este disco está inspirado y celebra uno de sus mayores logros, el hecho de haber ingresado 50 sencillos como números uno en la lista de Billboard Dance Club Songs.

Madonna y Tokischa en el videoclip de "Hung Up". Imagen extraída de Instagram.

El nuevo videoclip reúne a la cantante estadounidense, junto con Tokischa, que le da un toque especial con su propio estilo. La dominicana rapea sobre la base de la canción original, por lo que agrega un ritmo de dembow a este hit. Madonna por su lado en algunas partes del sencillo incluso se anima a pronunciar algunas frases en español. Por otro lado, esta nueva versión de la canción tiene estribillos potentes, que combinan el dance con la peculiaridad de la dominicana.

Tokischa, es conocida por poner contenido sexual en su música, por lo que en esta ocasión no es diferente. En el video salen ambas protagonistas en varias situaciones diferentes, en un club nocturno y un supermercado. Asimismo, se muestran escenas con una mezcla de luces de colores, sustancias, twerking, pasos de baile, besos entre las protagonistas y una multitud disfrutando en todo momento.

Al momento, el videoclip está a punto de alcanzar el millón de vistas en YouTube y logró posicionarse como 11 en las tendencias de la plataforma. Los fanáticos no dudaron en dar su opinión y por eso llenaron la publicación de comentarios. "Madonna, siendo dueña de su vida, como siempre", "La reina del pop y la reina del dembow juntas!!", "Madonna toda su vida ha hecho lo que le da la gana, usa su cuerpo, su música y su divinidad como quiere, la mejor de las mejores", fueron algunas opiniones de los fans. Sin embargo, otros usuarios dejaron en claro que no les gustó esta nueva canción: "Prefiero a Madonna en los '80, odié esta colaboración", "Creo que me quedo con la versión anterior".