Lali Espósito tendrá un importante rol en El Hormiguero

Lali Espósito, es una de las artistas más multifacéticas que ha crecido de la mano de Cris Morena, sin embargo con el tiempo demostró su versatilidad corriendose del lado más si se quiere 'inocente' y luego continuó su camino atreviendose a nuevos desafíos y también a mostrar su rol de empresaria con sus cápsulas en la famosa línea de 47 Street y de la que nadie se quiere quedar afuera.

La artista ya más de grande se desarrolló en roles más jugados en cine cómo fue con Acusada que le hizo dar un gran salto a nivel profesional, y su trascendencia ya más en el mercado global con Sky Rojo para Netflix (que en breve estrena su nueva temporada) en el que se pone en la piel de Wendy, una prostituta obligada por su novia a ganarse la plata en un bourdel para luego vivir una vida mejor.

Netflix ha recopilado el antes y el después de Lali al interpretar a un personaje tan fuerte que ha creado carga de comentarios positivos por el respecto hacia las mujeres que lo viven en carne propia.

Asi también la hemos visto jugar con la comedia en Permitidos y actualmente es una figura clave en el reality de canto, La Voz Argentina.

Lali Espósito y uno de sus tantos cambios de look en La Voz Argentina

Pero su vida laboral no gira unicamente entorno a su paso como actriz, jurado si no también a su costado de cantante solista

Actualmente está llevando a cabo su Disciplina Tour... más bien su 2 SON 3, en referencia al último single que ha sacado y es sabido que ha agotado 2 luna Park en cuestión de horas nada más y posterior a ello 2 Movistar arena, en medio de la revolución en que sacó sus nuevas canciones: Disciplina, Como tu, Diva, N5 y 2 SON 3.

Lali Espósito y su paso por El Hormiguero

La artista mientras trabajaba en el proyecto de Sky Rojo se tomó su tiempo para en dos oportunidades visitar, El Hormiguero, el programa más exitoso de España del canal Antena 3.0, y que lleva un total de 8 temporadas de la mano de Pablo Motos, ambas veces como invitada estelar. En el 2021 sola y ya em el 2022 promocionó la segunda parte del proyecto de Vancouver Media con Miguel Angel Silvestre.

Allí se tocaron temas de: cómo apostar a las relaciones abiertas, el ser libre, tips bien argentinos, reto de challenge entre tantos otros momentos vividos en ambas ediciones.

Aquí te compartimos uno de los tantas partecitas más virales en redes cuándo Lali mencionó que sumó al futbolista Leo Messi a la sección de mejores amigos en Instagram

La anécdota de Lali: "Tengo un humor bastante ácido que no a muchos les gusta entonces subí un momento bizarro a mejores amigos mientras que estaba jodiendo con unos amigos y de pronto deslizo para abajo y me la había visto Leo Messi y sentí un poco de vergüenza que el vea mi cara social de aquel momento. Leo si pensas que no estoy bien tenes razón pero no me dejes de seguir", finalizó su discurso que terminó con varias carcajadas y aplausos por parte del público allí presente en la tribuna del vivo.

La propuesta de la producción a Lali

Lo cierto es que su participación a medido más que bien en ambas temporadas y el equipo de El Hormiguero decidió formalmente contratar a Lali pero esta vez para algo completamente diferente.

Dicho por el medio de comunicación español, lali llevará a cabo la tarea de ser una columnista de "Life coach", es decir temas que son poco hablados de la sociedad, por miedo al temor al qué diran y que necesitan dejar de verse como tabúes.

Su compromiso como figura pública

Lali fiel a su estilo siempre se ha comprometido a diferentes causas sociales como la legalización del aborto y también a las marchas por Ni Una Menos, causa de la que ha contado que le tocó ser protagonista y que siempre se carga al hombro, defendiendo los derechos de las mujeres.

La campaña de la que fuerte parte con Unicef "Amiga date cuenta"

La descripción del posteo: "El primer paso para vivir una vida sin violencia es aprender a detectarla a tiempo. Por eso lanzamos junto a la iniciativa Spotlight, una alianza de Naciones Unidas y la Unión Europea la campana #AmigaDateCuenta. Si te cela, si te humilla, si te maltrata, es violencia".