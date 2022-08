Qué pasó con Seann William Scott luego de interpretar a Stifler en American Pie

Después de la última American Pie en 2012, Seann William Scott ha tenido otros papeles secundarios en proyectos cinematográficos. Sin embargo, ninguno de todos le dio tanta exposición.

Después de la última American Pie en 2012, Seann William Scott ha tenido éxito, pero moderado. Precisamente fue en televisión y con papeles dramáticos, como la interpretación de Wesley Cole en la serie Arma Mortal. Veamos en detalle qué pasó con su carrera.

Seann William Scott fue uno de los actores principales de la famosísima saga 'American Pie'. Aunque, actualmente sigue siendo un rostro vigente dentro del mundo artístico, después de tanta exposición y fama, no ha participado en proyectos de tal impacto internacional.

American Pie: un éxito trascendental

Fue en el año 1999 que una camada de nuevos actores se daba a conocer internacionalmente. Todo debido al éxito de la comedia American Pie. Vale recordar que su historia retrataba con alto humor negro, la vida adolescente y sexual de varios amigos que estaban transitando la escuela secundaria.

Uno de los personajes más recordados es precisamente el de Steve Stifler, que fue interpretado por el actor Seann William Scott. No obstante, antes de aparecer en American Pie participó en la serie web Chad's World como también en el video musical llamado Hole in my soul de Aerosmith.

En esos tiempos, de forma casi abrupta e inesperada, logró fama internacional a tal punto de convertirse en una figura reconocida y aclamada dentro de la comedia. En American Pie interpretó a un hombre que se iniciaba a la adultez y que contaba con una vida sexual muy desenfrenada.

Inicialmente, tenía un papel secundario. Luego, gracias a la aceptación del público, tuvo más protagonismo alcanzando el nivel de otros personajes como Jim Levenstein y Michelle Flaherty. De esa manera, Seann William luego participó oficialmente en las demás versiones: American Pie 2 en 2001, American Wedding en 2003 y American Reunion en 2012.

Qué pasó con la carrera de Seann William Scott

La carrera actoral de Seann William Scott no sólo ha dependido del éxito de Stifler, ya que durante la década del 2000 recibió nuevas e interesantes propuestas para interpretar personajes, pero todos, en su mayoría, alejados de la comedia. Seann William Scott con el personaje de Stifler en American Pie

De esta manera, es que luego de interpretar a Stifler en American Pie, protagonizó: El tesoro del Amazonas, Destino final, Road Trip, Evolución, Dude, Where's My Car?, Los Dukes de Hazzard y Role Models, entre otras. También, hizo la voz de Crash en 4 películas y 2 especiales de televisión en la saga de La Era del Hielo.

Asimismo, es inevitable no recordar que hubo otros proyectos de Hollywood en donde lo contrataron, pero fueron un fracaso absoluto en taquilla. El papel más reciente fue en televisión con el Reverendo Joe en la serie Welcome to Flatch, transmitida por cadena Fox.

