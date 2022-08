Barbara de Regil es actriz e influencer y protagonista en Netflix

Es la protagonista de Rosario Tijeras, la ficción colombiana que rompe récords en la plataforma de streaming número uno hablamos de Barbara De Regil.

Fuente: Instagram @barbaraderegil en dónde publica varias facetas entre ellas la de modelaje

Rosario Tijeras

Serie estrenada el 30 de octubre de 2016 en que cuenta la historia de Rosario una joven a la que la vida no le ha sido facil y que por una violación decide ir contra quienes le han hecho daño.

¿Pero quién se esconde detrás del personaje?

Barbara De Regil, una artista mexicana que ha debutado en televisión en el 2011 en la telenovela "Bajo el alma" compartiendo protagonismo junto al actor chileno Matías Novoa y más tarde le llegó la oportunidad de estar desde el 2016 hasta el 2019 momento en que finalizó la serie éxito que creció bajo la emisora televisiva Azteca Trece y Azteca Siete.

La modelo tiene más de 8.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram en dónde a lo largo de los años ha ido compartiendo diferentes tipos de contenido como su rincón de vida fitness que ha continuación te compartimos:





Ejercicio en el gimnasio para mantener una vida saludable:

Claro está que Barbara De Regil tiene sus fans y hace poquitos días ha compartido un edit de recopilaciones sobre su personaje Rosario Tijeras.

Agradeciendo que la serie que ya tiene 3 temporadas y que actualmente se la puede encontrar en la plataforma de streaming de Netflix en la que se mantuvo por unas semanas en el top 10 de latinoamerica.

Mostrarse al natural y sin prejuicios

La influencer además de subir tips de salud, poses de modelo, eventos solidarios a los que asiste y comidas saludables aprovecha su ola de seguidores para dejar mensajes claros mensajes cómo uno puntual en el que publicó un posteo de una imagen en la que se le ve varias estrías y una descripción a la que invitaba a una reflexión: "Saben antes me daba pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compré todas las cremas para quitarlas y nunca se fueron, llegaron para quedarse... asi que las tapaba con todo maquillaje, blusas... me daba mucha pena que se vieran. Además cuándo se me veían me criticaban 'Qué asco tus estrías, deberías taparlas, que feo se ve'".

Y siguió: "Yo creo que un angelito me iluminó y me dijo 'amate', asi que dije basta de esconder lo que soy y seré. Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si alguien mas que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos Barbara: Te amo con todo y tus 16 estrías (solo en la pancita), cerró con su conmovedor posteo que ha cosechado más de 200 mil likes en el que sus seguidores aplaudieron a la artista al no presumir temas esteticos o disfraces en maquillaje.