Así nació la mítica frase con la que Vicente Fernández es recordado

Durante décadas y en miles de conciertos, Vicente Fernández repitió: “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”. Se trata de su frase más mítica y nació de forma espontánea en el marco de una de sus presentaciones.

A lo largo de su medio siglo de trayectoria profesional, Vicente Fernández dejó un legado de decenas de películas y de discos editados, con cientos de canciones que ya forman parte del inconsciente colectivo de México y muchos otros países de Latinoamérica.

Como si fuese poco, Don Chente también se caracterizó por brindarse de forma completa a su audiencia, siempre agradeciéndole y compartiendo más de lo que podía dar.

“Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”, solía decir. Lejos de ser una simple frase, era una promesa que volvía realidad en cada una de sus presentaciones que a veces se extendían por más de 3 horas.

Él mismo fue creador de esta consigna, la cual nació a comienzos de los años 70 en León, Guanajuato. Por entonces, el patriarca de la Dinastía Fernández era contratado por empresarios para cantar apenas unas pocas canciones.

Al ver que la audiencia siempre se quedaba con ganas de más (y a él también le pasaba lo mismo), una noche decidió dirigirse al público y lanzó la ya histórica propuesta: “Señores, él es el empresario y me está pidiendo que ya no cante. ¿Ustedes qué opinan? Porque mientras ustedes no dejen de aplaudir, Chente no deja de cantar”.

Vicente Fernández y otras de las frases que dejó para la posteridad

El repertorio de Fernández está repleto de canciones que tranquilamente podrían ser consideradas como las mejores de su obra, y Tu camino y el mío, Volver, volver, La ley del monte, Mujeres divinas y El rey son algunos ejemplos.

Acerca de esta última, en uno de sus conciertos El Charro de Huentitán dijo a modo de premonición que era la canción que todos cantarían el día que lo estén sepultando. Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a sus 81 años.

Otra de sus grandes frases hace referencia al arte de componer e interpretar canciones. Al respecto, el padre de Alejandro Fernández dijo: “Siempre he dicho que no hay grandes compositores, sino grandes canciones. Y nunca he dicho que soy compositor”.

Para finalizar, el Ídolo de México también fue consciente de cómo quería que fuese su retirada de los escenarios. En 2016 y a sus 76 años ofreció su último concierto ante un Estadio Azteca colmado y luego dijo: “Me retiré porque quise dejar un lugar muy bonito sin tener que morirme”.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todas estas frases que Vicente Fernández dejó para la posteridad?