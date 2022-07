Así le afectó a Jennifer Lopez su divorcio de Marc Anthony

Jennifer Lopez y Marc Anthony comunicaron la triste noticia de su separación en abril de 2011. Sin embargo, recién ahora, a más de una década de aquél momento, la cantante estadounidense abrió su corazón y reveló cómo le afectó aquella decisión en su vida. Fue en su documental Halftime, disponible en Netflix, donde confesó que el divorcio le provocó inseguridad.

"Como artista, me perdí un poco sobre quién era intentando construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos cumplieron 3 años, me divorcié, era una mamá soltera con dos hijos pequeños", señaló y agregó: "A los 42 años, los papeles en el cine no llamaban a mi puerta y cuando volví al trabajo, sentí que ya no sabía cuál era mi valor".

Participar en el programa de telerrealidad de concursantes cantantes creado por Simon Fuller fue importantísimo para ella ya que le permitió mostrarse tal cual era y que el público conociera ese lado sensible de ella. "Estaba haciendo American Idol, ese fue mi primer gran trabajo después de tener bebés y fue bueno para mí en ese momento. La gente podía verme por quien era, y eso lo cambió todo", expresó JLo.

Y sobre lo que finalmente le ocurrió después de su divorcio, reconoció: "Realmente aprendí mucho sobre mí. Tenía un propósito y sentí que tenía que trabajar más en mi actuación, mi canto, mi baile, todo".

En 'True Love’, el libro que escribió, Jennifer Lopez contó el momento en que se dio cuenta que su matrimonio con Marc Anthony tenía que finalizar. "En un arrebato de miedo y pánico, miré (a mi representante Benny Medina) y a mi madre, y solté las palabras: ‘No creo que pueda seguir con Marc’. Entonces me solté a llorar", redactó.