Los motivos por los que William Levy debería o no volver con Elizabeth Gutiérrez

En los últimos días, William Levy ha compartido algunas frases a través de sus historias de Instagram que han encendido las alarmas de sus seguidores, quienes están especulando sobre una posible reconciliación entre el actor cubano y su ex mujer, Elizabeth Gutiérrez, con quien tuvo una relación de casi 20 años.

Primero, escribió: "¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo". Y, más tarde, añadió: "Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente".

Pero, más allá del posible acercamiento, lo que los internautas se han comenzado a cuestionar es si William Levy y su ex mujer deberían darse una nueva oportunidad.

¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez deberían volver?

Tras separarse, William Levy y Elizabeth Gutiérrez no volvieron a mostrarse juntos, pero recientemente el dolor los volvió a acercar. Lo que sucedió fue que el abuelo del actor cubano, Tophy Levy, falleció y esto volvió a unir a la familia… o al menos a través de redes sociales.

La actriz de “El rostro de Analía” subió tres fotos en honor al señor. En las imágenes, se lo puede ver acompañado de su hijo, sus nietos y de la familia. Y si bien ella no etiquetó a William Levy, el mensaje de unión y acercamiento quedó en evidencia.

Ahora bien, ¿estas publicaciones más las frases del actor significan que han vuelto o que tienen que volver? No necesariamente. Solamente, es una muestra de que, más allá de su separación, continúan siendo familia y lo serán para toda la vida debido a los dos hijos que tienen en común.

Aunque no quiere decir que no exista ninguna posibilidad, pues a lo largo de su relación se separaron y volvieron varias veces. Siempre tuvieron una relación sin ataduras y libre, porque lo importante para ellos, sobre todo para él, es saber que si está con alguien es porque quiere estar ahí, porque realmente lo siente, y no por compromiso u obligación.

William Levy tiene dos hijos con Elizabeth Gutiérrez

La decisión finalmente está en manos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, pero de nuestra parte no creemos que vayan a volver… al menos por el momento.

¿Qué piensas de la relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez?