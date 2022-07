Qué es de la vida de Sam de El señor de los anillos

Tolkien, el autor de “El señor de los anillos”, llegó a afirmar que Samwise Gamgee era "el héroe principal" de la historia, llegando incluso a decir que el modesto hobbit era superior. La gracia, la amabilidad y el heroísmo innegable de Sam lo transformaron en uno de los personajes más queridos.

Pero que toda la esencia de Sam haya quedado plasmada y reflejada en las películas de “El señor de los anillos” fue gracias al talento del actor estadounidense Sean Astin, quien tuvo el gran desafío de interpretar a este personaje tan especial e importante.

La primera participación de Sean Astin en una película fue en 1981, cuando tenía 10 años. Desde ese momento nunca paró y durante los ochentas y noventas fue parte de muchos films. Pero su gran oportunidad llegó en el 2001 de la mano de “El señor de los anillos”.

Así está Sam de “El señor de los anillos” hoy en día

En el 2001 le llegó a Sean Astin la gran oportunidad de interpretar a Sam en “El señor de los anillos” papel que no solo hizo que el público le diera otro lugar sino que le valió varias nominaciones y premios.

Tras terminar de grabar la trilogía en el 2003, continuó actuando en innumerables películas. En el 2004 fue parte del elenco de “Mark Twain's Greatest Adventure: It's a Matter of Time”, “Party Wagon”, “Love me Tender Elvis Has Left the Building”, “Balto III: rescate del avión perdido” y “50 primeras citas”.

Un año después participó en la serie de televisión “Hércules: sus viajes legendarios” y en cuatro películas: “Into the West”, “Bigger Than the Sky”, “Smile” y “Slipstream”.

En 2006 actuó en “Click” y “Astérix y los vikingos”, y se sumó a la serie “24”.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran su participación en “Stranger Things”, “The Big Bang Theory” y “Brooklyn Nine-Nine”. Su última película, hasta el momento, fue “En un mundo de hombres” en el 2020. El personaje de Sam en “El señor de los anillos” transformó a Sean en un rosto familiar.

A través de todos estos años Sean Astin demostró que es un actor todo terreno y que supo aprovechar a su favor la popularidad que el papel de Sam en “El señor de los anillos” le dio.

¿En qué película o serie has visto al actor que interpretó a Sam en “El señor de los anillos”?