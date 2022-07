El secreto detrás del éxito de Cristal, la telenovela furor de los 80'

La frase "Señor... Aquí estoy frente a ti, de rodillas, con este secreto tan grande que solo tú conoces" marcó el comienzo de Cristal, la telenovela venezolana que cautivo a la audiencia en todo el mundo. Pero, ¿cuál fue la fórmula que logró el éxito que obtuvo?

Quizás un elemento clave fue que los 80' marcaron la llegada de los culebrones, esas historias exageradas y llenas de pasión que no se habían visto antes. Además, se comenzaron a tocar temas de los que no se hablaba y que hasta el momento se mantenían en secreto. Estas dos cosas en conjunto fueron determinantes para que el público en todo el mundo no quisiera perderse ni un capítulo.

Fuente: Diez Minutos.

El éxito detrás de “Cristal”

La historia protagonizada por Jeannette Rodríguez como Cristal y Carlos Mata como Luis Alfredo, relata a lo largo de 250 capítulos el amor entre las dos figuras principales; sus encuentros y desencuentros, plagados por el drama.

Luis Alfredo es un mujeriego que decide abandonar a Cristal, cegado por la atracción, e irse con Marión, una mujer fatal de la aristocracia, que le hace creer que está embarazada de él. Por su parte, Cristal es una joven bella y humilde que trabaja en una casa de moda, sin saber que su malvada jefa Victoria en realidad es su madre.

Todo se complica aún más cuando Cristal se enamora de Luis Alfredo, hijo de Victoria. A partir de ahí se tejen decenas de situaciones dramáticas que los llevan a encontrarse, pelearse, elegirse y nuevamente distanciarse. Hasta que finalmente, en el último capítulo, el cual paralizó a Venezuela con 10.000.000 de espectadores, el amor triunfa y terminan juntos.

“Cristal” tocó temas de los que no se hablaban

Más allá de la historia de amor atrapante entre los protagonistas, Cristal tenía un condimento que la hacía única: tocaba temas de los que no se había hablado antes en televisión. Uno de los momentos que marcaron mucho al público fue cuando Inocencia Pérez, el personaje que interpretó Mariela Alcalá, sufrió cáncer de pecho. Esto logró que todas las mujeres en Venezuela salieron masivamente a realizarse mamografías, algo que no se había logrado hasta el momento.

Mientras que Piero, personificado Lino García, fue el primer personaje abiertamente homosexual dentro de una telenovela en Venezuela y muchos países de Latinoamérica. Algo que generó mucho revuelo pero que resultó sumamente importante en la historia de la televisión.