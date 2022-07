Así lucía Susana Dosamantes en El amor no tiene precio

Nacida el 9 de enero de 1948, Susana Dosamantes ?fue una actriz mexicana de exitosas telenovelas como “El amor no tiene precio”, en 2005, con un estelar personaje. Recordamos cómo lucía en aquel entonces.

El pasado 2 de julio de 2022, Susana Dosamantes, la madre de Paulina Rubio, falleció a los 74 años en un hospital de Miami. Sus fans la recordaron con muchas demostraciones de cariño a través de un compilado en diversas producciones en las que demostró su talento como actriz, entre ellas, cuando estuvo en “El amor no tiene precio”.

A lo largo de toda su vida, ha cosechado una amplia lista de proyectos en cine y televisión. Incluso, fue una reconocida actriz mexicana. Por ello, su trayectoria es inmensa y admirable.

La nombraban la mamá de ‘La chica dorada’. Comenzó su carrera en la actuación cuando tenía tan solo 16 años. Algunos de los primeros trabajos fueron: ‘Los recuerdos del porvenir’, ‘Confesiones de una adolescente’ y ‘Remolino de pasiones’.

Al respecto, durante una entrevista en el año 2018 para ‘El minuto que cambió mi destino’ contó cómo fue su primera audición para aparecer en la pantalla grande:

“Yo dije, la cola no la puedo hacer porque me voy a tardar todo el día y me van a matar en mi casa y entonces la recepcionista se reía de mí porque yo fui y le dije ‘oiga dígales que, si les interesa, pues aquí estoy, pero pues si no ya me voy porque no puedo, no puedo esperarme’ (...) y fíjate que sí me llamaron”.

Susana Dosamantes tuvo el placer de llegar a Hollywood con una película llamada ‘Río lobo’ que vio la luz en 1970. Con el paso de los años, se fue posicionando como una de las celebridades mexicanas más populares.

Bellísima, así lucía Susana Dosamantes en el papel de Doña Lucrecia en "El amor no tiene precio"

Así lucía: su paso por “El amor no tiene precio”

Fue en 2005 que Susana Dosamantes fue parte del elenco de la telenovela “El amor no tiene precio” con el papel de “Doña Lucrecia”, una mujer despreciable hasta por su hijo Sebastián, a quien le hizo la vida imposible, después de ser despojada de la fortuna que había heredado de parte de su esposo por su familia política. Así lucía en ese entonces.

Sin embargo, vale recordar que su última participación fue en la serie de tv “Si nos dejan” con el papel de Eva de Montiel. Llegó a contar que tenía mucha ilusión de volver, pero tenía claro que dependía de que las empresas se acordaran de ella.

En Estados Unidos llevó varias telenovelas como ‘Rebeca’ (2003), ‘El amor no tiene precio’ (2005), ‘Marina’ (2007), ‘El juramento’ (2008) y ‘Eva Luna’ (2010).

