Cómo identificar si tu perro es dominante: ¿Acaso mi familia se encuentra en peligro?

La teoría de la dominancia en la manada de un perro, es una “teoría” que oigo mucho de amigos y conocidos. Se lo atribuyo a shows televisivos con perros, que lo difunden y que se basan en una teoría sacada de observaciones en familias, manadas,de lobos, hace mucho tiempo.

Según esta teoría tan popularizada, tu perro buscan ser dominante con los demás miembros de un grupo social, o manada, en el que están, y así consiguen lo que quieren. Según la creencia popular, un perro dominante sería aquel que consigue todo lo que quiere en casa. Él pone las reglas y tiene atemorizados a los familiares con su agresividad. Come, pasea, hace sus necesidades, etc.

Un perro es dominante cuando se confunde a menudo con un perro mal educado. Es un perro que no se ha comunicado correctamente con sus dueños y no sabe cómo ni cuando debe hacer cada una de las cosas que se le piden para una convivencia sana. Si educamos a nuestro perro con miedo a que nos domine, no acabaremos bien.

La ignorancia a lo desconocido genera miedo. Si el miedo es alimentado, este aumenta y causa dolor. Y el dolor lleva al odio y sufrimiento. Un perro realmente no quiere, ni necesita ser dominante con las personas para conseguir lo que quiere. Con una buena comunicación le basta y le sobra.

Imagen: Experto Animal

Un perro puede querer muchas cosas, como por ejemplo ser dominante, pero su mente no funciona para estar por encima de ti este es un orden jerárquico que nos hemos inventado para hacernos respetar en casa; lo que podríamos denominas "La fantasía de la manada". Una cosa es la autoridad, que a veces hace falta con algunos perros y otra muy distinta el complejo sistema de dominancia. Lo cierto es que la violencia no es un método comunicativo, esto solo empeorará las cosas ya que el animal se sentirá amenazado por ti y se construirá una relación basada en la desconfianza. Si piensas que tu perro puede tener algún tipo de actitud violenta no busques soluciones mágicas, sino que necesitas la ayuda de un profesional, como un adiestrado o lo que es mejor un etólogo.