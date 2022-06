Cuánto cobró Johnny Depp por todas las películas de Piratas del Caribe

El personaje de Johnny Depp, Jack Sparrow, es uno de los personajes más queridos hasta la fecha y uno de los papeles con el que la estrella de Hollywood ha ganado más dinero a lo largo de su carrera.

El gerente de Johnny Depp, Jack Whigham, declaró que se suponía que el actor de “Charlie y la fábrica de chocolate'' obtendría un total de 22.5 millones de dólares por la sexta película de la franquicia que finalmente no se hizo.

Según múltiples informes, Johnny Depp ganó aproximadamente 300 millones de dólares con las cinco películas que hizo de la exitosa franquicia “Piratas del Caribe”. Según Celebrity Net Worth, el salario inicial del actor fue de casi 10 millones de dólares por la primera película “Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra''.

Depp ganó alrededor de 60 millones de dólares con la segunda película llamada “Piratas del caribe: el cofre de la muerte”, 40 millones fueron por la cláusula backend que había arreglado. Para la tercera película titulada “Piratas del Caribe: En el fin del mundo”, su salario base se incrementó a 50 millones de dólares.

Según Forbes, por la cuarta película, “Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas”, Johnny Depp recibió casi 55 millones de dólares por parte de los productores. Cuando hablamos de la quinta película de la franquicia, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, a Johnny le pagaron alrededor de 90 millones de dólares.

Johnny Depp pensó que le pagaban de más por las películas de 'Piratas del Caribe'

Durante una entrevista con Vanity Fair en el año 2011, el actor dijo que creía que le habían pagado de más. Él dijo: “Básicamente, si me van a pagar una estúpida suma de dinero, la tomaré”.

Johnny Depp agregó además: “Tengo que hacerlo. Quiero decir, no es para mí. ¿Sabes lo que quiero decir? En este punto, es para mis hijos. Es ridículo, sí, sí. Pero en última instancia, ¿es para mí? No. No. Es para los niños”.

Una fortuna que le ha permitido llevar una vida llena de lujos y disfruta junto a sus hijos, alejado de la actuación por los problemas legales que tiene con su ex esposa Amber Heard, a quien le ganó el juicio por difamación. Johnny Depp logró interpretar a Jack Sparrow de una forma única.

¿Te gustaría ver a Johnny Depp en las próximas películas de la franquicia “Piratas del Caribe”? ¿Crees que Disney debería disculparse con él y renegociar?