El Chavo del 8: por qué el hijo de Chespirito se comunicó con María Antonieta de Las Nieves

En estos momentos, todo es felicidad para María Antonieta de Las Nieves, la actriz que le dio vida a La Chilindrina en El Chavo del 8, el famoso programa cómico creado por Roberto Gómez Bolaños. Sucede que, el hijo de Chespirito se comunicó con ella para darle una feliz noticia: será parte de la bioserie del reconocido actor, director, dramaturgo y productor mexicano.

"Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada y yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito quiero estar al aire junto con él", contó en Sale el Sol.

Casi un año tuvo que pasar para que la artista confirmara su participación en la serie que contará la vida del querido y recordado actor que interpretó al protagonista de la tira más famosa de todos los tiempos.

"No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no va a ser una mentira muy grande, entonces quiero que todos estén a la expectativa porque… ya no es sorpresa porque ya lo estoy diciendo", señaló.

Tiempo atrás, acerca del trabajo audiovisual, Roberto Gómez Fernández, el primogénito de Chespirito, expresó: "Es un proyecto que mi familia y yo estamos desarrollando y es complicado porque hay ciertas cosas que la familia quiere contar y debemos de ser muy cuidadosos".

Chespirito junto a su primogénito, Roberto Gómez Fernández

Aún no hay fecha de estreno y a Florinda Meza, viuda de Bolaños y actriz que interpretó a Doña Florinda en la ficción, no la han tomado en cuenta para el proyecto.