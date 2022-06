Qué dijo Carmen Aub sobre su participación en la nueva temporada de El señor de los cielos

En 2013, Telemundo y Canal Caracol estrenaron El señor de los cielos. La tira fue muy bien recibida por los televidentes y gracias a su sensacional éxito, la producción realizó siete temporadas. Hoy, se encuentran trabajando en la octava que muy pronto saldrá por la pantalla de la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal. Además, este lanzamiento contará, nuevamente, con la participación de Rafael Amaya en el papel de Aurelio Casillas.

"A petición del público, estamos muy contentos de traer de vuelta a El señor de los cielos y por la oportunidad de deleitar a los fans con el esperado regreso de Rafael Amaya", anunció, Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios.

Rafael Amaya regresa a El señor de los cielos

Ahora, quien salió a hablar fue Carmen Aub, quien se lució en el papel de Rutila Casillas, la hija mayor del protagonista. ¿Será parte de la nueva temporada? Esto dijo: "La verdad es que el público lo pide muchísimo, cuando salgo en la calle todavía ‘Rutila, Rutila’ y todos preguntan por la octava temporada, lo cual eso también yo digo ‘¡órale!, las personas sí me están esperando y sí están pendiente’ y eso me llena de emoción".

Y, en diálogo con People en Español, agregó: "Una parte de mí, yo ya había dicho yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas, pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de ‘El señor de los cielos’, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público, siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa. La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no".

Carmen Aub

Finalmente, remarcó que está "abierta a todas las posibilidades".