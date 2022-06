La estricta dieta que siguen los hijos del "MasterChef" Germán Martitegui

Germán Martitegui cocinero argentino recientemente revelo la rigurosa dieta a la que somete a sus hijos impactando a varios de sus fans. El chef es dueño del prestigioso restaurante “Tegui”. Germás es conocido por integrar, junto con Christophe Krywonis y Donato de Santis, el jurado de “MasterChef” y “MasterChef Junior” en Argentina. Actualmente el cocinero es parte del jurado de “MasterChef Celebrity” Argentina junto con Damián Betular y Donato de Santis.

El jurado de “MasterChef” proviene de Necochea, provincia de Buenos Aires, allí pasó mucho tiempo en su casa experimentando con la cocina y aprendiendo de sus abuelas. En el restaurant de Germán Martitegui, llamado “Tegui”, se pueden encontrar algunas de esas recetas de sus abuelas. El lugar logró una serie de reconocimientos que lo destacan, en 2013 fue considerado por la revista inglesa "Restaurant" como el mejor restaurante de Argentina; y durante 2014 “Tegui” se situó dentro de los 50 mejores restaurantes latinoamericanos, nuevamente como el mejor de Argentina y el noveno a nivel regional. Como si esto no alcanzara, en 2015 de acuerdo a esta misma revista, el restaurant pasó a ubicarse entre los 100 mejores de todo el mundo, situándose en el puesto número 83.

Germán Martitegui estudió Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad de El Salvador. Fue asistente de Beatriz Chomnalez y a los 19 años comenzó a trabajar en la cocina del hotel “La Cascada de Bariloche” donde lo hizo por casi dos años. Luego vivió en Francia y Los Ángeles. En 1994 volvió a Buenos Aires y empezó a trabajar con Francis Mallmann como jefe de cocina.

En 2001 el jurado de “MasterChef” inauguró su primer establecimiento, “Olsen”, que luego contó con una filial en Madrid, España. En 2004 creó el restaurante “Casa Cruz” y en 2009 a “Tegui”.

Imagen: Instagram Germán Martitegui

Por otro lado, es poco es sabido que Germán Martitegui es padre de dos niños, Lorenzo y Lautaro. Recientemente el jurado de “MasterChef” reveló algunos detalles de la estricta dieta de sus hijos. "Mis hijos tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa y el dulce de leche, veremos", afirmó el chef en “Nunca es Tarde”. El cocinero reveló cómo reaccionó uno de sus niños cuando probó por primera vez el manjar dulce. "Lo estaba probando y me miraba como diciendo 'papá, no tenés derecho, me privaste de esto por tres años'. De hecho, no sabe cómo se llama, dice 'quiero más de eso marrón'", cerró Germán.