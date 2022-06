La emotiva foto de la reunión de José Luis Rodríguez "El Puma" junto a todas sus hijas

En estos día se ha celebrado el “Día del Padre” en muchos lugares sobre todo en el mundo occidental, es por este motivo que se hizo viral en redes sociales una foto de hace un tiempo atrás donde aparece José Luis Rodríguez "El Puma" junto a sus tres hijas: Liliana y Lilibeth Morillo, y Génesis Rodríguez

José Luis Rodríguez tuvo dos matrimonios, uno con Lila Morillo la madre de sus dos hijas mayores Liliana y Lilibeth. Después se casó con Carolina Pérez una modelo cubana de bajo perfil, con quien tuvo a Génesis Rodríguez, como suele pasar en muchas familias las hermanas están divididas, por un lado las mayores junto con Lila Morillo y por otro Génesis quien tiene una buena relación con su padre.

Ante esta situación "El Puma", José Luis Rodríguez, declaró en su momento: “Durante 28 años nunca han parado de agredir y ofender. El distanciamiento seguirá hasta que haya una señal de arrepentimiento de esa ofensa permanente. Al principio Carolina les tendió la mano y les ayudó muchísimo. Después empezaron a querer separarme de Carolina. Yo amo a Carolina y a Génesis, y ellas tienen que respetarlo, no pueden ofenderlas porque entonces me están ofendiendo a mí. No podemos tener relación porque no hay conexión”.

Por otra parte José Luis Rodríguez envió unas emotivas palabras a su hija Génesis Rodríguez por medio de su cuenta de Instagram, en las que dice: “ La vida está construida por los mejores y más felices recuerdos. Al igual que está conformada por esas personas que están a tu lado en los buenos y los no tan buenos momentos. Mi amor y admiración constante @genirodriguez”.

Lo cierto es que los fanáticos y seguidores de José Luis Rodríguez siguen esperando con ansias la reconciliación de "El Puma" con sus hijas mayores y que estás se acerquen también al cantante para terminar con la disputa que tiene hace tantos años. Esto, muy a pesar de las esposas del cantante Lila Morillo y Carolina Pérez.