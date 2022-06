Luis Miguel y su desconocido gesto con José Luis Rodríguez "El Puma" cuando estuvo internado y su vida corría peligro

José Luis Rodríguez goza de una fama internacional innegable, conocido ampliamente como "El Puma", goza de gran reconocimiento en toda América Latina por sus canciones y tiene una trayectoria de más de treinta años. En el año 2017 debió ser operado cuando sufrió una serie de complicaciones en su salud a causa de una fibrosis pulmonar idiopática.

Fue en ese duro momento cuando el cantante Luis Miguel fue a verlo de incógnito al hospital donde se encontraba. Es por ello que José Luis Rodríguez recordó: “Luis Miguel empezó a recorrer, según me contó, algunos hospitales, hasta que dio con el lugar donde yo estaba internado. Entró porque, bueno, es Luis Miguel: había mucha seguridad y no podía entrar nadie. Parece que la enfermera lo reconoció y él entró”.

Luego, "El Puma", José Luis Rodríguez continuó narrando: “La enfermera va a la habitación y les dice a mi hija y a mi esposa: ‘Hay un tipo que dice que es Luis Miguel’. Entonces mi hija se envalentona y dice: ‘Voy a ir a ver, José. Debe ser un paparazzi’. Y regresó blanca como un papel, con mucho miedo y temblando: ‘¡Es Luis Miguel!’ Él impone, es un muchacho que impone mucho respeto. Entró, me saludó, hablamos y lloramos”.

En palabras de José Luis Rodríguez la enfermedad es silenciosa: "Me di cuenta en el 2000, sentí que mi voz se fue al foso, pero uno siempre quiere seguir y hacerse el Superman. Con el tiempo fue mermando mi capacidad de respiración. Probé de todo, hasta que un día llegó un amigo con una planta que fabricó, lo tomé y me sentí un poquito más fuerte. No tenía fuerzas para cepillarme los dientes ni calzarme. Por suerte tengo a mi esposa, Carolina, que estuvo conmigo".

El momento más conmovedor de la entrevista fue cuando José Luis Rodríguez expresó lo que le había dicho su médico: “Si te quedas así, te mueres’, me dijo. Es la primera vez que llevaron a un hombre de mi edad, 73 por aquel entonces a un doble trasplante. Gracias a Dios que los médicos se arriesgaron”.

José Luis Rodríguez también recordó sobre la visita de Luis Miguel: “Fue algo muy emotivo y un gesto hermoso de un muchacho que vi crecer. Él iba a mis shows, al igual que Chayanne y Ricky Martin. Me tienen como referente. La verdad que fue muy emotivo ese reencuentro”. Este gesto que sin duda alguna nunca será olvidado por "El Puma", fue un gesto de humildad y grandeza a la vez.