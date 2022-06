Cuántos años tenía Will Smith en El príncipe de Bel-Air

El actor Will Smith actualmente tiene 53 años. En ese momento, cuando interpretó El príncipe de Bel-Air fue una de las etapas más álgidas de su carrera. Incluso, se puede asegurar que fue un antes y un después en su carrera. Veamos cuántos años tenía.

Fue en los años 90 que Will Smith se instalaba en los hogares de medio mundo sin imaginarse que pronto se convertía en uno de los actores más queridos por el público. Fue el papel de Príncipe de Bel-Air que llegó justo a su vida como una oportunidad para salir de donde se encontraba atascado.

Will Smith tenía tan solo 22 años cuando la suerte le llegó para dar el gran paso. En ese momento, era solo un popular rapero, aunque estaba arruinado con una deuda de 2,8 millones de dólares. Sin dudas, ese es un pasado que dista mucho de su momento actual.

Will Smith en El príncipe de Bel-Air

Desde ese entonces, Will Smith no ha parado de embarcarse en exitosos y relevantes proyectos. El último, vale recordar que ha sido el rodaje de Germini Man.

En lo personal, el actor está casado con Jada Pinkett y son uno de los matrimonios más polémicos y también más consolidados de Hollywood. Se conocieron gracias a la serie de El Príncipe de Bel-Air. Jada, en esos momentos, hizo uno de los castings de la popular serie para conseguir el papel donde sería la novia de Will. Finalmente, lo consiguió Nia Long. Sin embargo, ella fue quien se ganó el corazón del actor.

Otras curiosidades de Will Smith en El príncipe de Bel-Air

Entre varias curiosidades que se destacaron de El príncipe de Bel-Air, una de ellas es que Will Smith fue Will Smith. Así fue, utilizó su propio nombre para el personaje protagonista.

Existió un nombre con referencias musicales, ya que el nombre original de la serie era: The Fresh Prince of Bel-Air. Se decidió poner ese teniendo en cuenta el grupo de rap que Will Smith tenía en ese momento: DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Will Smith nació y creció en el oeste de Filadelfia como la serie y su conocida cabecera indicaban, específicamente en Pensilvania.

El conductor del taxi era más que un conductor que llevaba a Will Smith a Los Ángeles. Era Quincy Jones, el productor ejecutivo de la serie. Y bien, entre muchos otros datos más, se puede asegurar que el éxito y el dinero aumentan a partes iguales, y protagonizar esta serie, a Will Smith le permitió posteriormente participar en muchas otras películas taquilleras.

¿Qué es lo que más recuerdas de Will Smith en El príncipe de Bel-Air?