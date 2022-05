Julio Iglesias reveló cuál es su mayor éxito

Julio Iglesias inició su carrera a mediados de los '60 cuando una lesión le dejó trunco su prometedor futuro deportivo en el Real Madrid Club de Fútbol. Hoy, es considerado como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional. En 1983 se lo reconoció como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013, como el artista latino que más música ha vendido en la historia.

En su haber, Iglesias cuenta con 80 álbumes de estudio y tiene más de 2600 discos de oro y platino certificados. Además, posee varios galardones de la industria discográfica entre los que se destacan los Premios Grammy, World Music Award, Premio Billboard y Gaviota de plata, entre otros muchos más.

Julio Iglesias

Es padre de 8 hijos: Chábeli, Julio, Enrique, Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo. Los primeros tres son fruto de su amor con Isabel Preysler y los otros cinco de su relación con Miranda Rynsburger. Con ella, Iglesias se encuentra desde 1991 y dio el gran sí frente al altar en agosto de 2010.

Si bien goza de un gran reconocimiento, en una entrevista que brindó hace algunos años atrás a El Periódico, el cantante reveló cuál es su mayor éxito. "Estar vivo en todos los sentidos es mi mayor éxito. No me quejo, bueno, solo un poco de la ciática, que la tengo desde que jugaba a fútbol, unas puñaladas que te pegan en la lumbar. Pero yo me despierto siempre con ganas de hacer algo", manifestó.

Julio Iglesias

Y agregó: "A veces me levanto con 20 años y después me acuesto con 150, también es verdad. Pero yo nado todos los días. Le digo mi programa: hoy me he levantado temprano, he hecho gimnasia… Gimnasia relativa, ¿eh? Una gimnasia pasiva, descompresión de todos los lugares donde se juntan los huesos, que es lo primero que empieza a dolerte. Pero bueno, habrá gente que leerá esto y dirá 'este tío es tonto'. Yo, aquí contando mis problemillas cuando hay problemas tan graves en el mundo".