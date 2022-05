Como los Montaner: así sería el reality show de las hijas de José Luis Rodríguez “El Puma”

El cantante José Luis Rodríguez en el año 1965 conoce a la joven cantante y actriz Lila Morillo quien gozaba de gran popularidad en esa época. El noviazgo de ambos fue muy sonado entre periodistas y público en general. Incluso siempre se comentó que la propia madre de "EL Puma" se oponía a esa relación.

Finalmente la pareja de artistas contrae matrimonio para esa época, ambos cantantes firman con el mismo sello "Velvet de Venezuela", realizaron juntos varias grabaciones de discos simples. Entre los temas compuestos por la pareja escriben “Liliana” tema compuesto por "El Puma" y su esposa para su primera hija, Liliana Rodríguez Morillo.

Liliana nace en el año 1967, y en el año 1969 nace la segunda hija del matrimonio Lilibeth Rodríguez Morillo. Lila y José Luis Rodríguez, ya como esposos, participaron en discos, telenovelas, comerciales y giras. Regenteaban el "Club La Fuente", un espacio de esparcimiento nocturno en el este de Caracas en los años 1970. Al mismo tiempo, la vida ajetreada y las ausencias de "El Puma", posiblemente infirieron en que la pareja se divorciara. La unión legal duró exactamente 20 años y tres días. La separación se produjo en 1986.

Esta vez la noticia la ha dado Liliana Rodríguez Morillo al subir a su cuenta de Instagram un video, es un film viejo, donde las hermanas comenzaron a producir una idea referida a un reality show. Este tenía la intención de mostrar cómo es la rutina de las hermanas e hijas del famoso José Luis Rodríguez y los fanáticos se sorprendieron.

En las imágenes se puede ver a las hijas de José Luis Rodríguez haciendo gimnasia dentro de un gimnasio, almorzando y cenando, estudiando letras de canciones, o nadando en la piscina. Los seguidores de la hija de "El Puma" no tardaron en reaccionar y apoyaron la idea de Liliana Rodríguez Morillo que escribió respecto del video: “Mi #tbt de hoy dedicado a una idea que tuvimos hace unos años jaja antes de la #manga con el Dr. Ronald Moore @mooresurg #mangagastrica #bariatricsleeve #bariatrica @soylilibethmorillo y yo! que les parece les gusta la idea? grabado editado y musicalizado por @soylilibethmorillo con logo registrado! are you recording me? me estás grabando?”.