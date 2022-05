Así fue el peor día en la vida de Ramón Valdés, intérprete de Don Ramón en El Chavo del 8

Ramón Valdés fue un actor, comediante y cantautor mexicano, recordado por haber interpretado al personaje de Don Ramón en el serie “El Chavo del 8”. Se le ha reconocido como uno de los mejores comediantes mexicanos. El actor hizo su debut como actor en 1949 con un pequeño papel en la película “Calabacitas tiernas”, filme en el cual apareció junto a su hermano mayor, Germán Valdés más conocido como “Tin Tan” y que fue el que lo introdujo al mundo de la actuación.

Con papeles como extra o roles secundarios, el actor continuó haciendo apariciones en varias películas. El actor de “El Chavo del 8” actuó en más de 50 películas, al lado de su hermano Tin Tan, Pedro Infante y Cantinflas, entre otros. Los años cuarenta y cincuenta representaron la época de oro del cine mexicano, un período de esplendor en la cinematografía de este país que, sin embargo, no benefició mucho a Ramón Valdés. Además de sus incursiones en el cine, también se ganaba la vida con oficios simples.

En 1968 conoció a Roberto Gómez Bolaños con quien trabajaría en varios proyectos. No obstante fue en la producción “El Chavo del 8” donde Ramón ganaría fama internacional como Don Ramón, pero la dejaría en 1979 para más tarde hacer un breve regreso en 1981, siendo este su último año trabajando en el proyecto.

Germán Valdés, conocido como Tin Tan, fue un actor, cantante y comediante mexicano. Debido a su vestuario característico de pachuco en varias de sus películas, Tin Tan Valdés, es una figura característica de esa contracultura; además de llegar a ser bautizado y conocido como “El Elvis Presley de los Pachucos” debido a su ayuda popularizándolos en México y ser un pionero dentro del baile, algo esencial que un pachuco debe de saber realizar. Tristemente el hermano de Ramón Valdés fallecería a causa de una terrible enfermedad.

Imagen: PorEso

Germán padeció de hepatitis durante varios años, por lo que el 29 de junio de 1973, Valdés falleció a los 57 años de edad en Ciudad de México a causa de un coma hepático derivado de un cáncer de páncreas, enfermedad que tenía en etapa final y de la cual no tenía conocimiento de padecer, ya que al estar enfermo de hepatitis, su familia optó por no decirle para no mortificarlo más. Es así que Ramón, recordado por su personaje de Don Ramón en "El Chavo del 8", tuvo que cargar el ataúd.