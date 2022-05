La historia de indigencia de Ncuti Gatwa, el nuevo Doctor Who

La serie británica Doctor Who es uno de los mayores éxitos de la televisión. Su primer episodio de estrenó en 1963 y ya lleva 39 temporadas divididas en dos etapas: la clásica de 1963 a 1989 y la moderna de 2005 a la actualidad. Pero la BBC no se da por vencida con su gran éxito y luego de Jodie Whittaker, la última Doctor Who, anunció que Ncuti Gatwa la sucederá.

Muchos conocen al actor por haber alcanzado la fama en la producción de Netflix Sex Education que ya tiene tres temporadas en su haber. Ahí le da vida a Eric, el mejor amigo del protagonista y además es un adolescente gay que está descubriendo la sexualidad y las expectativas familiares.

Pero Ncuti Gatwa, que está a poco de convertirse en el nuevo Doctor Who y pasar a la historia de una de las producciones más emblemáticas tiene una historia de vida muy difícil. Cuando tenia solamente dos años de vida tuvo que escapar del genocidio de Ruanda, en 1994, que intentaba terminar con los Tutsi.

Ahí se mudó a Escocia, donde fue víctima del bullying de la misma manera en que lo sufre su personaje en Sex Education. "Éramos una de las tres familias negras en todo Edimburgo”, contó hace un tiempo atrás en una entrevista con The Independent.

Luego de terminar el colegio, Ncuti Gatwa se formó en el Conservatorio Real de Glasgow. Sin embargo iniciar una carrera en la actuación no le fue nada fácil. Fue rechazado de tantos papeles y oportunidades laborales que hasta se quedó sin un techo en donde vivir, y se hubiese quedado en la calle si no fuera por algunos amigos.

"Estaba de pie en la calle con mis maletas y un pensamiento se cruzó por mi cabeza: soy un indigente. Perdí peso debido a que sólo comía una vez al día”, contó en alguna entrevista sobre aquellos años hasta que apareció su gran oportunidad.

Afortunadamente para el, en mayo de 2018 consiguió el papel de Eric que le cambiaría la vida. Hoy, cuatro años después, puede anunciar feliz que es el nuevo Doctor Who.