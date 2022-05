Star Wars: se viene Obi-Wan Kenobi la serie y el universo se expande

No es causal que por fin tengamos detalles y adelantos de lo que se viene en el universo Star Wars. Esta semana celebramos el May the 4th be with you el pasado 4 de mayo, fecha conocida como el día que se celebra la saga más aclamada de todos los tiempos. Y claro que hay motivos para festejar porque todavía nos queda Star Wars para rato. El regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en su propia serie es, sin duda, uno de los eventos más esperados del 2022.

El enfoque estará puesto en el homónimo caballero Jedi, diez años después de los eventos acaecidos en la película Episodio III: La venganza de los Sith (2005), que culminó con el ascenso de Darth Vader, el establecimiento del Imperio Galáctico y el exilio de Kenobi en el planeta Tatooine. En esta producción inédita, Obi-Wan Kenobi enfrentará su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al lado oscuro y conocido como el malvado Lord Sith Darth Vader.

¿De qué tratará la sere de Obi-Wan Kenobi?

¿Quién calmará las expectativas y la ansiedad de los más fanáticos durante la cuenta regresiva hasta el día de su estreno? Porque se viene una historia muy esperada en este universo y dentro de pocas semanas será un hecho. El conflicto de la serie empujará al protagonista lejos de su refugio desértico. Nuevamente encapuchado, el héroe viajará al planeta Daiyu, que “tiene una vibra de Hong Kong”, según el guionista Joby Harold. “Tiene una vibra nocturna plagada de grafitis y es un poco informal”, afirmó. “Simplemente tiene un sentido diferente y una sensación distinta”.

Acompañado a Ewan McGregor en el elenco, figura Moses Ingram (The tragedy of Macbeth), en el rol de Reva, la inquisidora. Se trata de una antagonista ambiciosa con la labor de cazar a los Jedi que singuen con vida. Y para mala suerte de Kenobi, ella es sensible a la Fuerza, por lo que puede sentir su presencia. Rava se suma a la historia para ser la dupla de Darth Vader, interpretado por Hayden Christensen. “Comparten un objetivo común del lado oscuro”, declaró Ingram. “Están en el mismo equipo”.

Por su parte, el guionista Joby Harold conversó con el medio EW para revelar qué tan importante será Darth Vader en la trama de la serie. Sus palabras prometen un gran espectáculo y una sólida presencia de Hayden Christensen.

“Su sombra se proyecta sobre gran parte de lo que hacemos”, bromeó Joby Harold en entrevista. “Y el grado de su proximidad a esa sombra es algo que descubrimos. Pero el es una gran parte emocional del espectáculo para Obi-Wan y posiblemente también más allá de eso”.

El reparto

De regreso en los zapatos del personaje principal, Obi-Wan Kenobi, figura el célebre Ewan McGregor, quien asumió ese mismo papel en la trilogía de precuelas. En entrevista con EW el histriónico escocés reveló que, al comienzo de la historia, encontraremos a Kenobi “bastante roto, sin esperanza y derrotado”. Sin embargo, aún tiene una misión en la vida, que es velar por la seguridad de Luke Skywalker, quien (como bien sabemos) será un elemento clave para la caída del Imperio.

La serie marca el regreso de Hayden Christensen en el rol de Darth Vader. Completan el elenco Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

La serie también traerá de vuelta a Joel Edgerton y Bonnie Piesse como los tíos al cuidado de Luke Skywalker en el planeta Tatooine. Es probable que incluso veamos una versión joven de Luke aunque de aquello no hay conocimiento. De hecho, en general, los pormenores de la serie todavía permanecen muy ocultos.

La serie es dirigida por Deborah Chow y los seis episodios se estrenarán en Disney Plus el día 27 de mayo de 2022.