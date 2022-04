En 4 pasos: tarta de espinaca, huevo, queso y cebolla

Preparar una tarta no tiene mayores inconvenientes. Son platos fáciles, accesibles. Nos sacan de apuro cuando realmente queremos comer algo saludable y no disponemos de demasiado tiempo. Hoy aprenderás una receta deliciosa de tarta de espinaca. Ten en cuenta que es súper importante que utilices vegetales frescos, que estén bien lavados y si son orgánicos mejor para que no estés expuesto al consumo involuntario de agrotóxicos. Si deseas experimentar puedes combinar su sabor con nueces o quesos como la ricotta.

Para disfrutar esta tarta necesitas vegetales frescos y deliciosos que puedan mantener sus propiedades a lo largo de la preparación. Si lo deseas, puedes agregar más vegetales que te gusten. También puedes añadir queso de bajas calorías o vegano para mejorar aún más el sabor. Pon manos a la obra y aprende esta receta de espinaca.

Tarta de espinaca

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

2 Unidades masa para tarta

200 Gramos espinaca fresca

1/2 Unidad cebolla

2 Zanahorias

3 Huevos

2 Cucharadas aceite de maíz

2 Cucharadas queso rallado

Procedimiento:

Primero pon un poco de aceite en el molde para tartas y forra la base con una de las tapas.

Luego cocina los huevos y cuando estén listos pélalos y córtalos en pedazos. Añade los huevos a las espinacas y añade las cebollas y las zanahorias picadas.

Mezcla el queso rallado y tapa la tarta.

Cocina en el horno hasta que esté dorada.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com .También nos puedes escribir para recibir el newsletter que estamos preparando para que cocinar sea cada vez más fácil.

¡Te contestaremos a la brevedad!