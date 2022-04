Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres egocéntrico

Los test de personalidad se posicionaron como los favoritos de los internautas. En las redes sociales existen de todo tipo y los usuarios quedan fascinados con los asombrosos resultados que exponen. Cada vez que aparece uno nuevo de estos desafíos nadie quiere quedarse afuera. Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de ti.

¿Te animas a saber cómo? Debes observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu intuición. Lo primero que veas te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Gato: eres una persona que se caracteriza por no prejuzgar. Te encantan las sorpresas y por eso, jamás te anticipas a los hechos. Sobresales por tu bondad y por la amabilidad con la que tratas a todos. Eres muy generoso con todo lo que posees y prefieres no guardar rencor cuando te hacen daño. Sueles perdonar rápidamente. No te gusta discutir y solo lo haces cuando no tienes otra escapatoria. Optas por alejarte de la gente negativa y mantenerte al margen de los problemas.

Los test de personalidad encantan a los internautas / istockphoto

Percha: eres una persona que se preocupa en demasía por sí misma. Te importa mucho la opinión que tienen los demás sobre ti y te cuesta hablar de otros temas que no te tengan como protagonista. Te es muy difícil aceptar críticas ya que consideras que todo lo que haces es perfecto. Si otra persona intenta hacerte ver algo distinto, lo tomas como un ataque y de inmediato te victimizas. Eres egocéntrico y esto te ha traído fuertes dolores de cabeza en tus relaciones amorosas. El amor propio es importante pero nunca hay que excederse.