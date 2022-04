Impresionarán a todos, 3 suculentas colgantes para tu jardín

Las suculentas son de las plantas más fáciles de cuidar. Si esperas tener en tu jardín un ejemplar bello pero no eres un gran amigo de la jardinería, entonces podrás optar por mantener una de estas, que aportan belleza, decoración y un aspecto natural al hogar. Existen diferentes tipos dentro de la familia de las suculentas, entre ellas, algunas que tienen la particularidad de ser colgantes. Conoce algunas de ellas.

Las suculentas son de las plantas más populares. Es que no solo destacan por su evidente belleza, sino que además, cuentan con el beneficio de ser fáciles de cuidar y no requieren demasiado esfuerzo en ese sentido. Asimismo, se las puede utilizar como centros de mesa o bien como parte de la decoración del jardín. Si estás pensando en adoptar una de ellas para colocarla en el patio o en el balcón, entonces no dudes de estas preciosas colgantes.

Planta del rosario

Fuente: Shutterstock

Crassula corazón

La crassula corazón es una de esas plantas llamativas por la forma de sus hojas. Como bien lo dice su nombre, estas tienen la forma de un corazón y en primavera desarrollan flores blancas en forma de estrella. Para crecer, simplemente deben estar en un espacio con buena iluminación pero sin que los rayos de sol le impacten directamente.

Senecio rowleyanus

Conocida también como "planta del rosario" o "collar de perlas", esta especie de suculentas te cautivará gracias a los largos tallos con hojas redondas que simulan las cuentas de un rosario. Queda perfecta en el jardín en maceteros colgantes para disfrutar de su belleza.

Existen diferentes suculentas para colocar en maceteros colgantes en el jardín

Fuente: Shutterstock

Schlumbergera truncata

Sumada a estas, podrás escoger esta agradable planta que popularmente se conoce como cactus de Navidad. En esta época, de estas suculentas aparecen unas flores de colores vistosos que le darán un toque agradable y cálido al hogar.