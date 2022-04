Cuáles son las frutas que adelgazan

Perder peso siempre representa un duro reto. Más aún cuando naturalizamos una rutina de vida que no nos favorece y que nos vuelca al sedentarismo y a comer a deshora. Modificar nuestras actividades e incorporar hábitos más saludables son un verdadero desafío si queremos ganar calidad de vida y a la vez adelgazar. El primer paso siempre cuesta, y está claro que no lo resolveremos de la noche a la mañana. Como reza el célebre dicho: Roma no se hizo en un solo día. Pero por algún lado siempre hay que empezar, sin que el tenor de la misión nos quite el aliento o nos agobie. Y en esta cruzada de ponernos en forma tenemos a unas grandes aliadas: las frutas.

Alguna vez te sorprendimos contándote sobre las frutas que engordan. También te explicamos sobre cuál es la mejor hora para ingerir frutas si querés iniciar una dieta saludable. A su vez te revelamos cuáles son las que tienen más agua. O aquéllas que poseen más azúcar y de las que debés cuidarte y consumirlas en proporciones moderadas. Bueno, ahora creemos conveniente revelarte las frutas que te darán una gran mano si te propusiste adelgazar. Igual, antes de continuar queremos recordarte que según nuestro filosofía de vida, tu cuerpo es único y adorable. Nunca te avergüences de él, porque es la "carrocería" que te acompañará durante todo el viaje. No reniegues de tu cuerpo, no lo maltrates; amalo y bendecilo con rutinas amables. Ahora, a ponernos en forma.

Hay frutas que nos ayudan a adelgazar

Qué frutas nos ayudan adelgazar

Las frutas en general son bajas en calorías, pero existen algunas que tienen menos que otras. Los nutricionistas recomiendan incluir siempre gran variedad de frutas en nuestras dietas.

Las frutillas o fresas ayudan a bajar de peso porque contiene pocas calorías y, además de esto, son ricas en compuestos bioactivos debido a sus elevados niveles de vitamina C, folato y compuestos fenólicos, que proporcionan efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

La pera ayuda a bajar de peso por ser rica en fibras, mejorando el tránsito intestinal y ayudando a saciar el hambre.

Otra de las frutas que ayudan a adelgazar es el kiwi que propone un estímulo laxante y es rico en vitamina C y fibras, ayudando a mejorar el funcionamiento del intestino y aumentar la sensación de saciedad. También refuerza las defensas.

La papaya posee pocas calorías y es rica en fibras, ayudando a mejorar el funcionamiento del intestino.

El limón es un poderoso diurético, rico en vitamina C y un potente antioxidante que ayuda a eliminar las toxinas y deja la piel más radiante.

La mandarina ayuda a bajar de peso porque es rica en agua y en fibras, además de ser poco calórica. Las mandarinas ayudan a perder peso

Finalmente te proponemos, entro otras frutas, los arándanos azules que poseen bajas calorías y también presentan un elevado contenido de fibras que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a disminuir el colesterol LDL.