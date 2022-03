Cuál es la mejor hora para comer frutas si queremos adelgazar

Un plan dietario no solo se compone de una alimentación sana, sino también de momentos y horas del día en los que conviene ingerir cada alimento. Lo recomendable es cada día sumar las calorías necesarias para nuestro habitual gasto de energía. Cuando no quemamos o consumimos todas las calorías incorporadas es cuando empezamos a subir de peso y aumento nuestra grasa corporal. Las primeras señales de que debemos ajustar urgente nuestros hábitos para que el sobrepeso no prospere.

En este sentido una dieta sana y balanceada incluye por definición las frutas que con sus fibras, vitaminas y minerales nos ayudarán en el desafío de ponernos en línea. Pero, ¿sabías que existe un momento adecuado para comerlas? Esto se debe a que nos aportan hidratos y azúcares que conviene eliminar en el transcurso del día, para que no se adhieran al tejido adiposo.

Como ya hemos visto, hay algunas frutas que tienen más azúcares que otras, por lo que son más convenientes ingerirlas mejor al comienzo del día, antes que al final. Por eso es conveniente planificar una dieta balanceada y equilibrada que acompañe de un modo coherente nuestro desgaste diario, para poder tener las energías necesarias para cumplir con nuestras tareas y rutinas.

Las frutas siempre deben estar en nuestra dieta diaria

Cómo planificar el consumo diario de frutas

Los nutricionistas sostienen que el horario que más conviene para consumir frutas, en especial las que tienen un fuerte componente de fructosa (azúcar) como la banana, naranja, uva o manzana, es por la mañana, en el desayuno. Esa primera comida del día debe ser fuerte en calorías, vitaminas y energías para preparar el cuerpo para la "batalla" de cada día.

Otro consejo es tomar la fruta entre comidas, aprovechar el almuerzo o la merienda para comer una pieza de fruta, lo que favorecerá la absorción de nutrientes y reducirá el nivel de apetito, lo cual nos evita de andar picoteando o abriendo la heladera que suelen ser los momentos en que rompemos la dieta. Los especialistas recomiendan comer la fruta antes que preparar un juego para reducir la ingesta de azúcares.

Comer frutas entre comidas nos permite bajar el nivel de apetito y ansiedad

Con respecto a cuándo es conveniente comer frutas de cara a una actividad física, si antes o después. En realidad en ambos momentos es aconsejable ya que antes del ejercicio nos aporta azúcares para quemar y después nos permite reponer los depósitos de glucógeno. En el segundo caso mejor acompañarlo de un alimento rico en proteínas. También se recomienda evitar las frutas a partir de las ocho de la noche, porque el metabolismo tiende a ser más lento.