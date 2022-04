Sansevieria o lengua de tigre, cómo mantener esta atractiva planta en el jardín

Existen numerosas plantas de diferentes tonos de verde y de distintos tamaños y características que puedes escoger para colocar en tu jardín. Una de ellas, muy popular por estos momentos, es la sansevieria. También conocida como lengua de tigre, lengua de suegra o de gato, para que crezca y se desarrolle con todo su esplendor, necesitarás brindarle cuidados específicos.

La sansevieria es una semisuculenta de fácil mantenimiento, lo cual la convierte en la planta perfecta para aquellos que no logran amigarse con el jardín pero que asimismo pretenden mantener un poco de verde en su hogar Se trata de una especie que no requiere demasiada atención, por lo que si estás pensando en adoptar una planta fácil de mantener, no dudes en elegirla.

La sansevieria queda perfecta en la decoración de interiores

Fuente: Shutterstock

Ubicación

Si tienes una sansevieria, tendrás que escoger el espacio más adecuado para ella. Este lugar será el sitio que a ti te agrade. Puede crecer a pleno sol en el jardín, aunque lo cierto es que tiene también la capacidad de crecer en lugares poco iluminados, por lo que también podrás llevarla al interior del hogar.

Sustrato

Sumado a lo anterior, no pierdas de vista que para que tu sansevieria se desarrolle perfectamente en tu jardín, tendrá que tener un sustrato adecuado. El mismo es similar al que se consigue para cactus. La maceta de tu lengua de tigre debe contar con buen drenaje, de manera de que al regar, el agua no se estanque.

También puedes colocarla en el jardín

Fuente: Shutterstock

Riego

En relación al punto anterior, tendrás que atender al riego de la sansevieria. Se trata de una planta que no tolera el exceso de agua y cuando cometemos el error de regar demás, las hojas se tornan amarillentas. Por eso, la pauta para saber cuando hacerlo, es observar que el sustrato esté seco. Una vez a la semana podría ser la frecuencia adecuada, aunque esto podría variar de acuerdo al sitio donde te encuentre, las temperaturas y la época del año.