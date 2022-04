El conmovedor mensaje que Toni Costa, ex de Adamari López, le dejó a su hija a través de Instagram

Hace unos días Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán dieron su primera entrevista como pareja a los medios de comunicación. En dicha nota se defendieron ya que fueron blanco de críticas y ataques en las redes sociales.

Por otro lado, Toni Costa dejó un claro y amoroso mensaje a su hija en su cuenta de Instagram donde le dice con bellas palabras lo que siente por ella. En un posteo anterior el bailarín había confesado: “Cuando tienes una hija, te vas a encontrar cara a cara con el amor verdadero”

Aunque hace ya casi un año que se separó de Adamari López, Toni Costa siempre ha hecho lo posible por estar junto a su hija. Al lado de Adamari López y codo a codo ambos padres han estado juntos a pesar de convivir bajo el mismo techo, festejando cumpleaños o en navidad cuando el bailarín se encontraba con covid 19.

Es por ello que este fin de semana Toni Costa escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a la hija que tuvo junto con Adamari López, Alaïa: “Me siento el papá más orgulloso del mundo, me haces sentir único, privilegiado y amado por ti hija mía. Desde que te vi nacer, me he disfrutado cada segundo a tu lado y lo sigo haciendo y se de corazón porque así lo siento que seguiré haciéndolo aún cuando ya no esté en esta vida”.

Imagen: Instagram Toni Costa

Y luego Toni Costa continuó escribiendo en Instagram: “Es un amor tan puro, tan real, tan sensible, tan de adentro que no haberte tenido sería alguien incompleto, tu me das vida, me das paz y me ayudas a luchar, a ser mejor, a superarme y a seguir hacia delante, gracias hija, te adoro, te admiro y te amaré por siempre. Papi siempre estarás ahí para ti”.