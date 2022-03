¿Cuáles son los países con mejores amantes?

Un país puede destacarse por su economía, por su desarrollo, por su hospitalidad y atracciones turísticas, por el valor de su moneda, por la expansión de sus empresas, y otras tantas fortalezas. Pero en los últimos tiempos se buscó indagar sobre el potencial masculino en un rito especial... en la faena amorosa. El sexo es vida, pero también pueden ser una imagen simbólica a exportar. Hace unos años una empresa de preservativos realizó una medición para detectar en qué países se vendían más preservativos, con el fin de hallar al pueblo más hedonista. También sitios de Internet se dedicaron a explorar las tendencias amatorias con el fin de listar a las naciones de mayor actividad sexual, y en especial a resaltar las habilidades sexuales. Y haciendo un balance de estos sondeos puede establecerse un orden de los países con los mejores y peores amantes.

Claro está que la fiebre por este tipo de rankings arroja resultados pintorescos que no representan más que una foto de las distintas sociedades, y no implica una identificación plena de un determinado país con mayor goce, y de otro con abulia sexual. Además, siempre es complicado medir y calificar las habilidades sexuales, pues éstas no son mensurables en una jerarquía organizada del uno al diez. Por lo tanto, estos informes simplemente son tendencias, que reflejan momentos. El sexo y el pleno goce no tiene nacionalidad ni fronteras, y posee una visa mundial. Aclarado esto, podemos ahora ver quienes se enredan más en las sábanas y sudan duro para llegar al podio.

En los últimos tiempos empresas de preservativos y de citas online midieron la frecuencia sexual en cada país

Quiénes son los mejores amantes

Según diversas encuestas de plataformas de citas online y de empresas de marcas de preservativos, las mujeres se inclinan por poner en primer lugar a los amantes latinos. Y entre estos destacan los brasileños en primer lugar. En diferentes sondeos, los habitantes de Brasil recibieron un promedio de 25% de votos, que los ubica en el olimpo sexual. En segundo y tercer lugar también figuran pueblos de origen latino: españoles e italianos son señalados como verdaderos hacedores del placer. Gente muy sexual.

En cuarto lugar sigue el dominio latino, con música de la marsellesa: los franceses parecen tener un desempeño alto como la torre Eiffel. Ya en quinto lugar, para no seguir hiriendo el orgullo anglosajón, entran a tallar los irlandeses: un pueblo sufrido, que padeció una de las peores hambrunas de la historia, pero que ahora parece redimirse de la mano de sus técnicas amatorias.

Lamentablemente, también hay un pasaje para resaltar a los peores amantes, y en este caso, las empresas que encuestaron buscaron saber el por qué, lo cual si bien puede herir susceptibilidades igual difundimos con la premisa de que solo se trata de encuestas nada rigurosas que buscan representar una imagen.

En primer lugar entre a los que peor les va en el sexo figuran los alemanes y, según las mujeres, esto se debe a que son demasiado olorosos. Les siguen los ingleses. Al parecer son demasiado vagos en la cama. Terceros están los suecos, a quienes se sindica de ser amantes exprés. A los holandeses y a los estadounidenses se los trata de bruscos y dominantes.

Los latinos lideran ranking amatorio

En el caso de las mujeres, el primer lugar entre las mejores amantes se lo llevan las italianas. A diferencia de los hombres, en este caso, los primeros lugares no solo para las latinas, ya que en segunda lugar se imponen las norteamericanas, en tercero las australianas, cuarto las españolas y quinto las griegas. En este caso no se buscó indagar sobre las peores amantes.